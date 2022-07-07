إيمي سلطان: 150 ساعة تمنح الراقصة فرصة تأسيس مدرسة

قالت الفنانة إيمي سلطان، إن معهد تقسيم لتعليم الرقص المصري، بدعم من منظمة اليونسكو، يُمكن السيدات اللاتي يتعلمّن هذه المهنة افتتاح مراكز ومدارس لتدريب وتعليم الرقص، بعد انتهاء فترة الدراسة وحصولهن على شهادة معتمدة.

شروط الحصول على شهادة رقص معتمدة من اليونسكو

وقالت إيمي سلطان: «كل من تعلمّت الرقص داخل معهد تقسيم، يحق لها تأسيس مدرسة في هذا الإطار أيضًا وتعليم أخريات، خصوصًا وأنهن معتمدات من اليونسكو، ولكن يجب أولًا إنهاء دراستهن وفترة الامتحانات، وحضور عدد ساعات معينة تقدر بـ 150 ساعة فيما يخص الدراسة النظرية».

أضافت خلال تصريحاتها لـ «تليفزيون الوطن»، مدرسة تقسيم لتعليم الرقص لاتهدف للربح، وهناك من يأتي للتعلم والدراسة فقط بغض النظر عن امتهانه بعد ذلك، ويتم دفع اشتراك مقابل الدراسة، وأخذ الأموال للإنفاق على الأبحاث التي ستقدم لمنظمة اليونسكو لإدراج الرقص المصري تحت قائمة التراث الشعبي غير المادي، والموضوع مكلف ويحتاج إلى أساتذة في علم التراث والعلوم البشرية.

اختيار اسم تقسيم لمدرسة الرقص تيمنًا بالآلات الشرقية

وأشارت سلطان، إلى أن اختيار اسم تقسيم لـ مدرسة الرقص المعتمدة من اليونسكو، ليس له علاقة بميدان تقسيم في إحدى الدول العربية، ولكن الأمر مرتبط ارتباطًا وثيقًا بـ الآلات الشرقية داخل الأوركسترا العربي: «الراقصة لما تيجي تشتغل مع هذه الآلة تقوم بحركات تقسيم لجسدها، ومن ثم تم تسمية معهد الرقص تيمنًا بذلك».

إيمي سلطان: مدرسة الرقص غير هادفة للربح

وأوضحت إيمي سلطان، أن مدرسة الرقص خطوة كبيرة قمنا بها من خلال تأسيس هذا المعهد والحصول على شهادة من اليونسكو، ومعتمدة من المجلس الدولي للرقص مع اليونسكو، والذي يضم كل أنواع الرقص في العالم ومنه الباليه، والرقص المعاصر، وبالتالي كل أنواع الرقص مدرجة فيما عدا الرقص المصري».

واستطردت، الرقص المصري لم يكن ضمن الفنون المدرجة في المجلس الدولي للرقص، ومع إنشاء معهد تقسيم أصبحنا داخل المجلس، وهذا المعهد أصبح مصرح له منح شهادات للطلاب، وذلك بعد استكمال عدد ساعات معينة من الدراسة، ومع التخرج يتم منحهم شهادة معتمدة من المجلس الدولي للرقص من اليونسكو.