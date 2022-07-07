هل هناك زكاة لعيد الأضحى المبارك مثل «الفطر»؟.. أزهري يوضح

زكاة عيد الأضحى المبارك سؤال يطرحه بعض الأشخاص لمعرفة هل هناك زكاة يتم إخراجها في عيد الأضحى، وهل هي واجبة أم سنة، لذلك تعرض «الوطن» في التقرير التالي هل يوجد زكاة في عيد الأضحى المبارك، وما حكمها.

زكاة عيد الأضحى المبارك

وحول زكاة عيد الأضحى المبارك، أكد الدكتور محمود الصاوي، الأستاذ بجامعة الأزهر، أنه لم يرد في القرآن الكريم أو السنة النبوية دليلا يوجب على المسلم إخراج زكاة عيد الأضحى المبارك مثل زكاة عيد الفطر، كما يستحب للمسلم في أيام العشر من ذي الحجة أن يكثر من الصدقات لعظم هذه الأيام، وعلى المسلم الإكثار من الأعمال الصالحة والطاعات، ومن أنعم الله عليه بالمال الكثير يمكن له إخراج الصدقات من ماله للفقراء والمحتاجين، ولا يشترط عليه في ذلك المبلغ المطلوب لأنّ الصدقة تكون هبة من المسلم من نفسه، وليس من الزكاة المفروضة على ماله.

حكم زكاة عيد الأضحى المبارك

وفيما يخص زكاة عيد الأضحى المبارك، أوضح الأستاذ بجامعة الأزهر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه يجب على المسلم الذي يضحي أن يخرج جزء من الأضحية للفقراء والمحتاجين، وهي ليست زكاة، وذلك لقول الله تعالى: «فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ»، وهذا الأمر للشخص المضحي، حيث يمكن تقسيم الأضحية إلى ثلاثة أجزاء، يكون جزء للفقراء وجزء للأقارب والأصدقاء، وجزء للمضحي.

زكاة عيد الفطر

وعن زكاة عيد الأضحى المبارك، كشف «الصاوي»، أن الزكاة ركن من أركان الإسلام، ولها أنواع عديدة ليس منها زكاة عيد الأضحى المبارك، وهذه الأنواع منها: «زكاة المال ـ زكاة الفطر»، وما يخص زكاة الفطر فتخرج في رمضان وقبل عيد الفطر.