دعاء اليوم الثامن من ذي الحجة.. ردده حتى غروب شمس يوم التروية

بدأ يوم التروية، وهو اليوم الذي يستعد فيه الحجاج للإحرام، ويعد دعاء اليوم الثامن من ذي الحجة أبرز ما يشغل بال العديد من المسلمين، حرصا منهم على اغتنام أكبر ثواب ممكن اغتنامه، لما في هذا اليوم من بركة وخير كبيرين، وتستعرض «الوطن» في السطور الآتية، عدد من أفضل الأدعية التي يمكن أن يرددها العبد في هذا اليوم المبارك.

دعاء اليوم الثامن من ذي الحجة

يعد دعاء اليوم الثامن من ذي الحجة واحد من الأدعية التي لا يوجد لها صياغة محددة، حيث أن هناك عدد من الأدعية المختلفة التي يحبذ ان يحرص العبد على ترديدها خلال هذا اليوم، منها:

- اللهمّ افتح لنا خزائن رحمتك، اللهمّ رحمة لا تعذّبنا بعدها في الدنيا والآخرة، وارزقنا من فضلك الواسع رزقًا حلالًا طيبًا، ولا تحوجنا ولا تفقرنا إلى أحد سواك، وزدنا لك شكرًا، وإليك فقرًا فاقة، وبك عمّن سواك غنىً وتعفّفًا اللهم لا تحرمني سعة رحمتك، وسبوغ نعمتك، وشمول عافيتك، وجزيل عطائك، ولا تمنع عني مواهبك لسوء ما عندي، ولا تجازني بقبيح عملي، ولا تصرف وجهك الكريم عني برحمتك يا أرحم الراحمين.

- لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ.

دعاء اليوم الثامن من ذي الحجة لغير الحاج

في هذا اليوم من العام يبدأ الحجاج في الإحرام والتوجه لمنى، اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وعادة ما يحرص العيديد من غير الحجاج على ترديد دعاء اليوم الثامن من ذي الحجة على مدار اليوم، وهناك عدد من الادعية المستحبة منها الدعاء التالي: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنَ الْخَيْرِ كُلِّهِ عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّرِّ كُلِّهِ عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ، مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا سَأَلَكَ عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا اسْتَعَاذَ بِكَ عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ، وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ، وَأَسْأَلُكَ أَنْ تَجْعَلَ كُلَّ قَضَاءٍ قَضَيْتَهُ لِي خَيْرًا».

ويأتي دعاء اليوم الثامن من ذي الحجة للمتوفي واحد من أبرز الأدعية التي يحرص عليها المسلم، ومن تلك الأدعية:

- اللهم استبدله ببيت أفضل من بيته ووسع قبره وأنوره أيها الجيش الأكرم.

- كل ما أرجو أن يريحك الله في القبر ويعزيك ويغفر لك ذنوبك.

دعاء اليوم الثامن من ذي الحجة: «اللَّهُ اللَّهُ ربِّي لا أشرِكُ بِهِ شيئًا»

وهناك عدد من الأدعية الآخرى التي تعد واحدة من دعاء اليوم الثامن من ذي الحجة، منها:

- اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت.

- اللَّهُ اللَّهُ ربِّي لا أشرِكُ بِهِ شيئًا.

- لا إِلَهَ إِلَّا اللهُ الْعَظِيمُ الْحَلِيمُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَرَبُّ الْأَرْضِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيم.