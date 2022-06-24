دعاء يوم الجمعة.. 8 أدعية تجلب الرزق وتحفظك

تشهد محركات البحث عمليات مكثفة حول دعاء يوم الجمعة، بالتزامن مع هذا اليوم العظيم الذي خصه الله سبحانه وتعالى بسورة في كتابه العزيز، و جاء عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن النبي، صلى الله عليه وسلم، قال: «خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خُلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة - رواه مسلم».

دعاء يوم الجمعة

وعن دعاء يوم الجمعة، يمكن ترديد عددا من الأدعية المستحبة يوم الجمعة، فكما ورد عن النبي، فلقد كان الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، من أكثر الناس تضرعًا إلى الله وله العديد من الأذكار التي يرفع بها يديه إلى سبحانه وتعالى يوم الجمعة حيث أنه من أفضل الأيام وبها ساعة إجابة لا يرد فيها الله عبده.

ومن أدعية يوم الجمعة، فإنه يمكن ترديد: «اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك، اللهم لا تمنع بذنوبنا فضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين».

«اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا».

«اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار، اللهم إني أعوذ بك من الفقر، والقلة والذلة وأعوذ بك من أن أَظلِم أو أُظلَم. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك».

«اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل، وأعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات».

دعاء يوم الجمعة قصير

كما يبحث بعض مستخدمي الإنترنت ومحركات البحث عن دعاء يوم الجمعة قصير، بحثا منهم عن أدعية سهلة يمكن ترديدها على مدار يوم الجمعة.

ومن الأدعية القصيرة يوم الجمعة، يمكن ترديد: «اللهم ارزقنا لذّة النظر لوجهك الكريم، والشوق إلى لقائك غير ضالين، ولامضلين، وغير مفتونين، اللهم ظلّنا تحت ظلّك يوم لا ظلّ إلّا ظلّك».

أو يمكن ترديد دعاء قصير ليوم الجمعة وذلك من خلال الإستعانة بقول أذكار يوم الجمعة: فقد جاء في كتاب ابن السني عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ-، عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، قَالَ: «مَنْ قَالَ صَبِيحَةَ يَوْمِ الْجُمُعَةِ قَبْلَ صَلاةِ الْغَدَاةِ: أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الَّذِي لا إِلَهَ إِلا هُوَ الْحَيَّ الْقَيُّومَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ ثَلاثَ مَرَّاتٍ ، غَفَرَ اللَّهُ ذُنُوبَهُ وَلَوْ كَانَتْ ذُنُوبُهُ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ».

دعاء يوم الجمعة للمتوفي

وتحرص «الوطن»، من خلال هذا التقرير على استعرض عددا من الأدعية التي يبحث عنها الناس، ومن بينها دعاء يوم الجمعة للمتوفي، حيث يمكن ترديد الكثير من الأدعية والآيات القرآنية من أجل التخفيف عن الميت من عذب القبر.

وحول صيغة الدعاء للميت، فقد قالت دار الإفتاء المصرية، إنّ الدعاء للميت يكون سرًّا أو جهرًا، وبأي صيغةٍ تشتمل عليه؛ فالأمر في ذلك واسع، والتنازع من أجل ذلك لا يرضاه الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، مشيرة إلى أن التضييق في دعاء بعينه من البدع المذمومة.

ويمكن ترديد دعاء يوم الجمعة للميت: «اللهم في يوم الجمعة ارحم الأنفس الطيبة التي انتقلت إلى جوارك واغفر لهم ووسع لهم قبورهم واجمعنا بهم بجناتك واجبر قلوبنا بعدهم».

- «اللَّهُمَّ افسح له في قبره مدّ بصره، وافرش قبره من فراش الجنّة. اللَّهُمَّ إنّه في ذمّتك وحبل جوارك، فقِهِ فتنة القبر، وعذاب النّار، وأنت أهل الوفاء والحقّ، فاغفر له وارحمه إنّك أنت الغفور الرّحيم».