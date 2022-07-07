ما ثواب يوم عرفة للمرأة الحائض؟.. «الإفتاء» تحسم الخلاف

يتسابق الجميع للحصول على فضل صيام يوم عرفة الذي ينتظره المسلمون سواء رجال أو نساء لينالوا فيه رحمة الله، بينما تبحث المرأة المسلمة التي يتزامن حيضها مع يوم عرفة عن ثواب يوم عرفة للمرأة الحائض وهل تحصل على ثوابه.

حكم يوم عرفة للمرأة الحائض

وأجابت دار الإفتاء المصرية على ذلك السؤال المتداول بين النساء بأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى»، واستشهادا بهذا الحديث فإنه إذا نوت المرأة الصيام، ثم لم تتمكن من ذلك بسبب عذر خارج عن إرادتها، فلها الأجر والثواب، وعلى ذلك فإن عدم صيام يوم عرفة للمرأة الحائض، لا يجعلها في مأزق أو تحاسب عليه.

ثواب يوم عرفة للمرأة الحائض

وأضافت الإفتاء بخصوص عدم صيام المرأة الحائض يوم عرفة، بأنه وفقا لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم «مَن همَّ بحسنة ولم يفعلها كُتِبَتْ له حسنةٌ، فإن فعلها كُتِبَتْ له عشر حسنات»، وأنه إذا نوت المرأة صيام يوم عرفة ولكن فاجأها الحيض فثوابها عند الله غير منقوص بإذن الله، والله هو المتفضل على عباده بالأجر والثواب.

قضاء مناسك الحج للمرأة الحائض

وأشارت إلى أنه في يوم عرفة للمرأة الحائض فلها أن تقضي المناسك كلها غير أنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر، فإذا حاضت هذه المرأة يوم عرفة وجب عليها أن تنتظر فلا تنفر من مكة حتى تطهر وتطوف للإفاضة وتسعى إن كانت متمتعة، ولكن وإن رجعت المرأة الحائض إلى بلدها قبل الطواف لزمها أن ترجع فتطوف، لأن الطواف لا آخر لوقته.