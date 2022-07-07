صيام يوم عرفة ٢٠٢٢ حكمه وفضله.. دار الإفتاء توضح

صيام يوم عرفة ٢٠٢٢ يوافق يوم الجمعة المقبلـ وهو من أفضل أيام الله، حيث أنه يغفر لمن يصومه سنة ماضية وسنة قادمة، وذلك لحديث «صيام يوم عرفة، أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله، والسنة التي بعده»، وحديث «ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة».

صيام يوم عرفة ٢٠٢٢

وتستعرض «الوطن» في هذا التقرير حكم وفضل صيام يوم عرفة ٢٠٢٢، وذلك وفق ما بينته دار الإفتاء المصرية، حيث أكدت أن يوم عرفة له فضل كبير، وصامه النبي صلى الله عليه وسلم.

حكم صيام يوم عرفة ٢٠٢٢

وحول حكم صيام يوم عرفة ٢٠٢٢ فقد حسمت دار الإفتاء المصرية هذا الأمر في منشور عبر صفحتها الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، حيث أكدت أن يوم عرفة إذا وافق يوم جمعة وصامه المسلم منفردًا، فيصح صومه ولا حرج عليه، حيث يرى الجمهور من العلماء أنَّه يجوز صيام يوم الجمعة منفردًا إذا كان هناك سببٌ لهذا الصوم؛ وذلك كما إذا وافق يوم الجمعة عادةً للصائم؛ كمَنْ يصوم يومًا ويُفْطِر يومًا، أو إذا وافق يوم عرفة أو يوم عاشوراء، أو كان الصوم لقضاء ما على المسلم من رمضان مَثَلًا، أو إذا صام الشخص يومًا قبل الجمعة أو يومًا بعده.

فضل صيام يوم عرفة ٢٠٢٢

وفيما يخص فضل صيام يوم عرفة ٢٠٢٢، فقد أوضحت دار الإفتاء المصرية، في فتوى رسمية عبر موقعها الإلكتروني، أن صوم يوم عرفة وهو اليوم التاسع من ذي الحجة لغير الحاج سنة مؤكدة؛ حيث صامه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحث عليه، وقد اتفق الفقهاء على استحباب صوم يوم عرفة لغير الحاج، وروى أبو قتادة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «صيام يوم عرفة، أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله، والسنة التي بعده»، وهو من أفضل الأيام؛ لحديث مسلم: «ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة».