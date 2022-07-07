تعرف على موعد وقفة عرفة 2022 في موريتانيا.. «تخالف السعودية»

تحتفل غالبية الدول العربية والإسلامية يوم السبت المقبل، والعاشر من شهر ذي الحجة الموافق التاسع من يوليو بعيد الأضحى المبارك وعلى رأسها المملكة العربية السعودية، لكن هناك بعض الدول التي تخالف ذلك الموعد، ولهذا فإن البحث عن المواعيد المتعلقة بالعيد تتصدر محركات البحث على مدار الأيام الماضية ومنها البحث عن موعد وقفة عرفة 2022 في موريتانيا.

وكانت المملكة العربية السعودية استطلعت هلال شهر ذي الحجة يوم الأربعاء التاسع والعشرين من شهر يونيو الماضي، وأكدت دائرة الأهلة ثبوت رؤية الهلال ليكون يوم الأربعاء هو المتمم لشهر ذي القعدة، والخميس 30 يونيو هو الأول من ذي الحجة، وبناء عليه جاء موعد عيد الأضحى 2022 في السعودية يوم السبت المقبل، لكن موريتانيا كان لها قرارا آخرا بشأن موعد العيد

موعد وقفة عرفة 2022 في موريتانيا وعيد الأضحى

وقبل الحديث عن موعد وقفة عرفة 2022 في موريتانيا، تجدر الإشارة إلى أن عيد الأضحى في موريتانيا يطلق عليه «العيد الكبير» كما يطلق عليه في مصر كذلك، ويرتبط لديهم بوصل الأرحام وزيارة الأقارب وتجمع العائلة الواحدة التي فرقتها مشاغل الحياة، بحسب تقرير سابق لصحيفة «الاتحاد» الإماراتية.

كما يحرص الموريتانيون على مساعدة غير المقتدرين في عيد الأضحى المبارك، كما أنه يتم تزيين المنازل احتفالا بالعيد، ويكون إعداد الزينة مهمة ربة المنزل والتي تنفذها بعد الانتهاء من جميع الأعمال المنزلية.

موعد عيد الأضحى 2022 في موريتانيا

أما عن موعد وقفة عرفة 2022 في موريتانيا، فإن اللجنة المركزية لمراقبة الأهلة في موريتانيا، إذ كانت أعلنت يوم الأربعاء الماضي أنها استطلعت هلال شهر ذي الحجة، ولم يتم التوصل إلى أي إثبات بشأن بزوغ هلال الشهر الحرام، لتكون وقفة عرفة يوم السبت المقبل التاسع من يوليو.

وبناء على ذلك، أعلنت السلطات الموريتانية أن يوم الخميس 30 يونيو 2022 هو المتمم لشهر ذي الحجة، وأن يوم الجمعة الماضي الأول من يوليو هو أول أيام شهر ذي الحجة، وبناء على ذلك فإن عيد الأضحى 2022 في موريتانيا يوم الأحد المقبل الموافق 10 يوليو.