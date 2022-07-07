تكبيرات يوم عرفة.. تعرف على صيغها المختلفة وكيفية ترديدها

تكبيرات يوم عرفة من الأشياء التي لها فضل كبير وأجر عظيم، حيث قال شيخ الإسلام ابن تيمية، التكبير هو الذِّكر الرفيع، وروي أنه يطفئ الحريق، وشُرِع أيضًا لدفع العدو من شياطين الإنس والجن، لذلك تعرض «الوطن» في هذا التقرير تكبيرات يوم عرفة كاملة وكيفية التكبير.

تكبيرات يوم عرفة

وحول تكبيرات يوم عرفة كاملة فقد ورد فيها صيغ كثيرة منها ما أعلنته دارت الإفاء المصرية: «الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر كبيرًا، والحمد لله كثيرًا، وسبحان الله بكرة وأصيلًا، لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم صلِّ على سيدنا محمد، وعلى آل سيدنا محمد، وعلى أصحاب سيدنا محمد، وعلى أنصار سيدنا محمد، وعلى أزواج سيدنا محمد، وعلى ذُرّيّة سيدنا محمد وسلم تسليمًا كثيرًا».

تكبيرات يوم عرفة كاملة

وعن تكبيرات يوم عرفة كاملة فهناك صيغة أخرى قالها الصحابي ابن مسعود رضى الله عنه، وهذه الصيغة كالتالي: «الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر ولله الحمد»، وكان أبن عباس يقول في تكبيرات يوم عرفة: «الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر وأجل، الله أكبر على ما هدانا»، ويمكن ترديد: «الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد»، وهي صيغة قال بها الإمامان أحمد ابن حنبل وأبو حنيفة، وذهب الشافعية إلي هذه الصيغة: «الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر».

كيفية تكبيرات يوم عرفة

وفيما يخص تكبيرات يوم عرفة وكيفية ترديدها، فيمكن ترديد أي من هذه الصيغ الخاصة بتكبيرات يوم عرفة في أي وقت طوال يوم عرفة فهي نوع من الذكر الذي أوصى النبي به في هذا اليوم، لأن هذا اليوم له فضل عظيم.