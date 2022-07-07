سقوط فتاة من الطابق الخامس لعمارة سكنية ببورفؤاد في بورسعيد

سقطت فتاة في العقد الرابع من عمرها، اليوم الخميس، من الطابق الخامس في عمارة سكنية بمساكن المهندسين في مدينة بورفؤاد ببورسعيد، في ظروف غامضة، وجرى نقلها للمستشفى لتلقي العلاج اللازم ومتابعة حالتها الصحية.

إخطار بسقوط فتاة من أعلى مبنى سكني

تلقى اللواء حسني عبد العزيز، مدير أمن بورسعيد، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بوصول «علياء أ»، 32 سنة، إلى مستشفى بورفؤاد التابعة للتأمين الصحي الشامل ببورسعيد في حالة غير مستقرة، إثر سقوطها من الطابق الخامس بعمارة سكنية بمساكن المهندسين ببورفؤاد.

وأمر مدير أمن بورسعيد باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتستكمل النيابة العامة التحقيقات لمعرفة ملابسات الحادث، وما إذا كان سقوطها بسبب اختلال التوازن أو الانتهاء من حياتها.

إصابة زوجين وحارس عقار في حريق شقة

وفي واقعة أخرى، شهدت بورسعيد خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، إصابة زوجين بحروق وحارس عقار باختناق في حريق نشب في مطبخ شقة سكنية ببرج مكة بشارع الجمهورية في حي الشرق ببورسعيد.

وتلقى مدير أمن بورسعيد، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بوصول إلى مستشفي السلام بورسعيد التابعة للتأمين الصحي الشامل، محمد حسن فرج، 52 سنة، وزوجته إيمان محمد مسلم، 48 سنة، مصابين بحروق في جميع أنحاء الجسم، والحالة العامة سيئة، ومحمد صابر عبد الرحمن، 37 سنة، حارس عقار.

وانتقلت سيارات الإطفاء لمكان الحادث، وجرى السيطرة على النيران، والتأكد من عدم اشتعالها مرة أخرى، كما انتقلت إلى مكان الحادث سيارات الإسعاف لنقل المصابين وسيارات طوارئ الغاز والكهرباء لمنع انتشار الحريق في محيط العقار، حيث تم فصل الغاز والكهرباء عن المنطقة حتى التأكد من إطفاء الحريق.

وتبين من التحريات الأولية لرجال البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد، أن حريق نشب في ثلاجة بسبب ماس كهربائي وأحاطت النيران بالمطبخ ثم وصلت إلى باب الشقة المجاور للمطبخ، واحتجزت الزوج والزوجة داخل المطبخ فاحترقا فيه.

وأمر مدير أمن بورسعيد باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتستكمل النيابة العامة التحقيقات.