«النقل» تحذّر المواطنين من التسرع في عبور المزلقانات: سلامتك تهمنا

ناشدت وزارة النقل، المواطنين، بتوخي الحذر عند عبور مزلقانات السكة الحديد، والالتزام بتعليمات الهيئة عند العبور، والالتزام بالعبور بعد فتح المزلقان ومرور القطار، وعدم اقتحام المزلقان أو السير عكس الاتجاه أثناء غلقه، تفاديا لإزهاق الأرواح وتعطيل مسير القطارات.

سلامتك تهمنا

وأوضحت وزارة النقل، في بيان عنها، أنّ تحذيراتها تأتي في إطار الحملة الموسعة التي أطلقتها، تحت عنوان «سلامتك تهمنا»، لتوعية الركاب والمواطنين بخطورة السلوكيات السلبية عند استخدام مرفق السكك الحديدية، للمحافظة على أرواحهم وعلى الملكية العامة للدولة.