النقل توقّع عقدا مع النمسا لإدارة وتشغيل ورشة مفاتيح السكك الحديدية في العباسية

شهد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، وألكسندر شالنبيرج، وزير خارجية النمسا، وجيرهارد كارنير، وزير الداخلية بجمهورية النمسا، وبحضور جورج شتيلفريد، سفير النمسا في القاهرة، توقيع عقد إنشاء شركة مشتركة بين سكك حديد مصر وشركة فويست البين النمساوية، لإدارة وتشغيل ورشة العباسية الخاصة بإنتاج مفاتيح السكك الحديدية.

ووقّع العقد، المهندس مصطفى أبوالمكارم، رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر، ممثلا عن وزارة النقل المصرية، ومن الجانب النمساوي، Franz Kainersdorfer، رئيس مجلس إدارة فويست ألبين، وThomas Stocker الرئيس المالي لشركة فويست البين.

رفع كفاءة خط إنتاج ورشة العباسية

وصرح الوزير، بأنّ العقد يشمل رفع كفاءة خط الإنتاج الحالي بورشة العباسية لتحويله إلى خط إنتاج حديث مدعم بأحدث الماكينات ذات التكنولوجيا العالية، لضمان جودة المنتج وللوصول إلى إنتاج 300 مفتاح سنويا، إضافة إلى إنشاء خط جديد حديث مزود بأحدث الماكينات ذات التكنولوجيا العالية، للوصول إلى إنتاج 600 مفتاح سنويا، ونقل التكنولوجيا الحديثة للتصنيع وتدريب العاملين المصريين عليها، تحت إشراف خبراء من الشركة النمساوية، إضافة إلى التدرج خلال عمليات التصنيع في استخدام المكونات المحلية، لتصل نسبة التصنيع المحلي بنهاية التحديث للورشة إلى 95%، كإحدى الخطوات المهمة في مجال توطين صناعة النقل في مصر والتي وجهت بها القيادة السياسية.

وأضاف وزير النقل، أنّ خطة إنشاء الشركة مشتركة بين الجانبين، تستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي للسوق المحلي من المفاتيح، خاصة مع زيادة حجم الطلب عليها، بالتوازي مع التوسع في المشروعات التي تنفذها وزارة النقل سواء لتحديث الـ10 آلاف كيلومتر سكة حديد الحالية، أو لشبكة القطارات الكهربائية السريعةـ ومشروعات مترو الأنفاق الجاري تنفيذها، إضافة إلى الانطلاق لتصدير المنتجات إلى الدول الأفريقية والشرق أوسطية من فائض الإنتاج.

خدمة مميزة

ولفت إلى أنّ العقد نموذج ناجح للتعاون مع مشغلين قطاع خاص دوليين، ضمن خطة الوزارة للتعاون مع القطاع الخاص لإدارة وتشغيل عدد من ورش وقطاعات السكك الحديدية، وصولا إلى تقديم خدمة متميزة للجمهور والارتقاء بهذا المرفق الحيوي المهم، الذي ينقل الملايين من الركاب سنويا، ويحافظ على ممتلكات وأصول المرفق وتعظيم موارده.

وناقش وزير النقل، مع وزيري الخارجية والداخلية بدولة النمسا، وبحضور سفير النمسا في القاهرة، تدعيم التعاون المشترك في مجالات النقل المختلفة، حيث أشاد الوزير بالتعاون القائم في مجال السكك الحديدية، والمتمثل في ماكينات دك وفج وصيانة خطوط شبكة السكك الحديدية، والتعاون في منظومة النقل النهري، والمتمثل في تنفيذ مشروع RIS، معربا عن تطلعه لمزيد من التعاون المشترك في جميع مجالات النقل، خاصة في مجال السكك الحديدية، وذلك مع التقدم الكبير للجانب النمساوي في هذا المجال.

زيادة التعاون المصري النمساوي

من جانبه، أكد وزير خارجية النمسا، أنّ زيارته لوزارة النقل المصرية مع وزير الداخلية بالنمسا لوزارة النقل المصري، تجسيد للعلاقة القوية بين القيادة السياسية والشعبين الصديقين، وتجسيدا لمكانة مصر الكبيرة التي تعتبر صمام أمان المنطقة، ولها ثقل ودور كبير على المستوى الدولي، وبها نهضة كبيرة في جميع المجالات ومنها قطاع النقل، مؤكدا الاهتمام الكبير من الشركات النمساوية لزيادة حجم التعاون المشترك.

وأشار وزير النقل خلال المباحثات، إلى تنفيذ مشروعات عملاقة في مجال النقل، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، مثل شبكة القطار الكهربائي السريع بإجمالي أطوال 2000 كم، وتطوير الموانئ المصرية لجعل مصر مركزا عالميا للتجارة واللوجستيات، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، وهي مشروعات سيكون لها مردود إيجابي كبير، إضافة إلى تنفيذ مشروعات أخرى في جميع مجالات النقل، مثل مشروعات محاور وكباري النيل.

ولفت إلى أنّ القيادة السياسية وجّهت بتقليل المسافات البينية بين محاور النيل إلى 25 كيلومترا بدلا من 100 كم، للربط بين شبكة الطرق شرق وغرب النيل، وتسهيل حركة تنقل المواطنين وخدمة حركة التجارة والصناعة والسياحة والزراعة.

وأوضح التعاون القائم مع العديد من الشركات العالمية في مجالات النقل، مثل مجال النقل البحري الذي يتم التعاون فيها مع العديد من الشركات العالمية مثل هاتسيون الصينية العالمية، وCMA الفرنسية، ويوروجيت وكونتشيب وهاباج لويد.

مناخ استثماري واعد

وأضاف أنّ هناك العديد من الفرص الاستثمارية في مجال النقل التي يمكن أن تشكل نماذج ناجحة للتعاون المشترك، خاصة وأنّ المناخ الاستثماري في مصر مناخ واعد وتم الاتفاق على تنفيذ خطة لتدريب مجموعات من المهندسين المصريين في مصر على أيدي خبراء متخصصين من النمسا، للعمل في السوق المصري والأفريقي والشرق أوسطي، وتكثيف اللقاءات بين الجانبين خلال الفترة المقبلة، لزيادة مشاركة الشركات النمساوية في مشروعات وزارة النقل.