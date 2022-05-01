«السكك الحديدية»: إيقاف 3 قطارات VIP في محطة طنطا لمدة 30 يوما

أكدت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، أنه سيجري إيقاف 3 قطار VIP بمحطة طنطا، وهي قطارات رقم: «917 - 904 - 927»، على خط «القاهرة - الإسكندرية» والعكس، لمدة 30 يومًا، كتجربة مع تعديل ميعاد القطار رقم 923 على خط «القاهرة - الإسكندرية»، مشيرة إلى أن الهيئة أنهت جميع الاستعدادات النهائية، لاستقبال عيد الفطر 2022، وسط تنفيذ إجراءات صارمة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، للحفاظ على أرواح وسلامة الركاب، المسافرين، على الوجهين القبلي والبحري.

غدًا.. بدء إيقاف 3 قطارات VIP بمحطة طنطا

وقالت السكك الحديدية، في بيان رسمي، إنه بدءًا من غد الاثنين الموافق 2 مايو الجاري، والموافق أول أيام عيد الفطر 2022، سيجري إيقاف الـ3 قطارات الـVIP بمحطة طنطا، على خط «القاهرة - الإسكندرية» والعكس، لمدة 30 يومًا كتجرية، لافتة إلى أن جميع القطارات جاهزة لكافة الرحلات في عيد الفطر المبارك، منوهة بأن القطارات تقل ما يقرب من 1.2 مليون راكب يوميًا.

تشغيل قطارات عيد الفطر 2022 الإضافية حتى 11 مايو

وأعلنت الهيئة استمرار تشغيل القطارات الإضافية والبالغ عددها 116 قطارًا، بخط الصعيد حتى 11 مايو الجاري، تيسيرًا على جمهور الركاب المسافرين، وإعادة أهالي الصعيد بعد قضاء عيد الفطر 2022 مع أسرهم، مؤكدة أنه سيجري توفير 4 تذاكر لكل راكب بموجب بطاقة الرقم القومي، علاوة على تنفيذ خطة شاملة، لمواجهة فيروس كورونا، خلال أيام العيد، للحفاظ على أرواح وسلامة الركاب المسافرين.

خطة شاملة لتعقيم المحطات والقطارات ضد كورونا خلال العيد

ونوهت السكة الحديد، بأنها ستنفذ خطة شاملة لتعقيم المحطات وعربات القطارات، لمواجهة فيروس كورونا، خلال رحلات عيد الفطر 2022، للحفاظ على أرواح وسلامة الركاب المسافرين، علاوة على تجهيز وحدات إسعافية متنقلة بالمحطات، لعلاج الحالات المرضية المفاجئة، مجانًا.