«صناع الخير» و«ساويرس للتنمية» تسلمان 48 منزلا بأسيوط ضمن «سكن كريم»

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعى، عن أن مؤسستي «صناع الخير» و«ساويرس للتنمية»، سلمتا عددا من المنازل لأهالي قرية العقال قبلي التابعة لمحافظة أسيوط، بعد إعادة إعمارهم ضمن فعاليات مبادرة «بيت يحميني»، تحت رعاية اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط.

وقال مجدي نجيب، وكيل مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة أسيوط، إنه جرى تسليم المنازل بعد إعادة إعمارها في إطار توجيهات رئيس الجمهورية، بضرورة توفير سكن كريم من خلال تطوير ورفع كفاءة بعض المنازل وتحسين مرافقها وهدم وإعادة إعمار المتهالكة منها.

استهداف الأسر الأولى بالرعاية بمبادرة سكن كريم

أضاف نجيب، في بيان له، أن إعادة إعمار وتطوير بعض منازل قرية العقال قبلي، تم عبر دراسات ميدانية وفق معايير الاستهداف للأسر الأولى بالرعاية، واتساقاً مع مبادئ العدالة الاجتماعية.

من جانبه أكد هاني عبدالفتاح، المدير التنفيذي لمؤسسة صناع الخير للتنمية، أن تطوير المنازل، يأتي في إطار جهود التحالف الوطني لدعم العمل الاهلي في محور التمكين الاجتماعي وتقديم الخدمات المتكاملة، مشيرًا إلي أن إعادة الإعمار بالقرية تتضمن إيجاد بيئة معيشية كريمة للأهالي من خلال هدم كامل لـ 20 منزلا وإعادة بنائها ورفع كفاءة 28 آخرين من ترميم جدران، وبناء أسقف، وتحسين مرافق، واستكمال البنية التحتية، بالإضافة إلى تجهيز المنازل بأثاث كامل.

إعادة إعمار المنازل بالمرحلة الثانية من مبادرة «بيت يحميني»

وأوضح عبدالفتاح، أن أعمال إعادة الإعمار تأتى كمرحلة ثانية من مراحل تنفيذ مبادرة «بيت يحميني» بالقرية، حيث سبق لصناع الخير وساويرس للتنمية تقديم خدمات طبية ذات جودة للأهالي في مجالات مكافحة العمى وعددا من التخصصات الطبية المختلفة كمرحلة أولى للمبادرة، كما تم توزيع الأدوية المطلوبة وعمل النظارات الطبية وإجراء جراحات العيون بالمجان، كما تم توزيع 20 طن مواد غذائية على الأسر الأكثر استحقاقا، بالإضافة الى إطلاق حملة توعية موسعة بأهم القضايا الحياتية الملحة ومنها الزواج المبكر وارتفاع معدلات الطلاق والزيادة السكانية.

وأوضحت ناهد يسري، مدير قطاع التمكين الاجتماعي بمؤسسة ساويرس للتنمية أن مبادرة «بيت يحميني»، تم إطلاقها لتكون نموذجا عمليا لدور مؤسسات المجتمع المدني بالتعاون مع الجهاز الإداري للدولة في الارتقاء بمستوى معيشة الأسر داخل القرى الأكثر احتياجا، من خلال تنفيذ برامج توعية للأهالي بالتوازي مع إعادة الإعمار وتوزيع المساعدات الموسمية وتقديم الخدمات الطبية.