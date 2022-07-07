«الكرملين» يرحب باستقالة «جونسون»: نأمل برئيس وزراء آخر أكثر احترافية

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية «الكرملين»، ديميتري بيسكوف، قبل قليل، ترحيب روسيا باستقالة رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، وذلك في نبأ عاجل بثّته قناة «العربية» قبل قليل.

الكرملين ترحب باستقالة رئيس الوزراء البريطاني

وصرح الكرملين، بأنّه يأمل بوصول أشخاص أكثر احترافية من رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، لرئاسة الحكومة البريطانية.

وأفادت شبكة «سكاي نيوز» عربية، بأنّ رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، سيدلي بيبان صحفي خلال ساعات، دون ذكر أي تفاصيل بشأن البيان.

الاستقالة من زعامة حزب المحافظين

وكانت شبكة بي بي سي البريطانية، أكدت في وقت سابق من اليوم، أنّ رئيس الوزراء البريطاني سيتقدم باستقالته من زعامة حزب المحافظين، اليوم، وسط توقعات باستمراره في منصبه رئيسا للوزراء حتى الخريف المقبل.