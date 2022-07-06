 بريطانيا: نائبان عن حزب المحافظين يؤيدان سحب الثقة من بوريس جونسون 

أيّد نائبان عن حزب المحافظين، اليوم الأربعاء، سحب الثقة من رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، وفق نبأ عاجل نقلته قناة «العربية».

استقالات تضرب حكومة جونسون

يأتي ذلك عقب سلسلة من الاستقالات التي ضربت حكومة «جونسون» منذ مساء أمس الثلاثاء، إذ أعلن اثنان من كبار وزرائه استقالتهما، قائلين إنهما لم يعد بإمكانهما العمل لحساب حكومة غارقة في الفضيحة.

وأعلن المستشاران «ريشي سوناك وساجد جافيد» استقالتهما في رسائل نُشرت على «تويتر» خلال دقائق فاصلة من بعضهما البعض مساء الثلاثاء.

ويواجه «جونسون» جدلا أكثر إلحاحًا بسبب طريقة تعامل الحكومة مع استقالة نائب لزعيم الكتلة البرلمانية لحزب المحافظين لشئون الانضباط كريس بينشر، الذي استقال من منصبه الأسبوع الماضي، وسط مزاعم بأنه تحسس ضيفين في عشاء خاص في الليلة السابقة.

وبينما لم يعترف بالادعاءات بشكل مباشر، قال «بينشر» في رسالة إلى جونسون «لقد شربت كثيرًا الليلة الماضية وأحرجت نفسي والآخرين»، وفق ما نقلتة شبكة «سي إن إن»