«بي بي سي»: «جونسون» سيقدم استقالته من رئاسة حزب المحافظين

أفادت شبكة «بي بي سي» البريطانية، في نبأ عاجل منذ قليل، أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، سيستقيل من زعامة حزب المحافظين اليوم، دون ذكر أي تفاصيل إضافية.

استقالة 52 وزيراً من حكومة«جونسون»

وتقدم ما يقرب من 52 وزيرا باستقالته من حكومة «جونسون» خلال الـ48 ساعة الماضية، كان آخرها استقالة وزير العدل، وهو ما وضع رئيس الوزراء البريطاني في موقف حرج.

وسبق وأن تمت إدانة رئيس الوزراء البريطاني في ما يعرف إعلاميا بفضيحة «بارتي جيت»، والذي كسر فيها «جونسون» قواعد التباعد الاجتماعي التي فرضتها بريطانيا من أجل القضاء على تفشي فيروس كورونا المستجد، حيث ثبت قيام رئيس الوزراء بإقامة حفلات وتجمعات في مقر عمله وإقامته في «دوانينج ستريت».