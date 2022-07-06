زعيم حزب العمال يتهم جونسون بالتغطية على مسؤول ارتكب انتهاكات

قال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الأربعاء، خلال جلسة لمجلس العموم البريطاني، إنّه يرفض التنمر واستغلال السلطة سواء في حزب المحافظين أو خارجه، مشيرا إلى أنّ البلاد تواجه أزمات عدة والحكومة لن تنسحب من المواجهة، من جهته اتهم زعيم حزب العمال «جونسون» بالتغطية على مسؤول ارتكب انتهاكات، وتابع: «بريطانيا تستحق رئيس حكومة أفضل من جونسون»، وفق نبأ عاجل نقلته شبكة «سكاي نيوز عربية».

استمرار الاستقالات من حكومة جونسون

ولليوم الثاني على التوالي، تتواصل استقالات الوزراء والمسؤولين من الحكومة البريطانية، مما يزيد الضغوط التي يتعرض لها رئيس الوزراء بوريس جونسون. وصباح الأربعاء، أعلن عضوان جديدان في الحكومة البريطانية، استقالتهما، ويتعلق الأمر بكل من وزير الدولة لشؤون الأطفال والعائلات، ويل كوينس، ومساعدة وزير الدولة لشؤون النقل، لورا تروت.

وبعدهما، استقالت وزيرة العدل فيكتوريا أتكنز من الحكومة، قائلة: «القيم مثل النزاهة والاحترام والمهنية يجب أن تهمنا جميعا.. هذه القيم تنقسم تحت قيادتك بوريس جونسون».