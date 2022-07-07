براد بيت يعاني من اضطراب نادر «عمى الوجوه»: لا أحد يصدقني

يعاني النجم الأمريكي براد بيت من اضطراب نادر يعرف بـ«عمى الوجوه»، يتسبب في عدم القدرة على التعرف على وجوه الآخرين، وهو ما أعلنه في حوار مع مجلة «GQ»، قائلا إنه يكافح من أجل تذكر وجوه الأشخاص الجدد عندما يقابلهم في الأوساط الاجتماعية أو الحفلات، ولم تكن تلك المرة الأولى التي يتحدث فيها الممثل عن إصابته بهذا الاضطراب.

وتحدث براد بيت عن الاضطراب النادر الذي يعاني منه، ويمنعه من تمييز أو التعرف على ملامح وجه الأشخاص الذين يعرفهم، قائلا إنه يخجل من تلك الحالة، ويخشى أنها تجعله يظهر على أنه منعزل أو منغمس في نفسه حتى أن البعض وصفوه بـ«المغرور» و«المتعجرف»، على حد تعبيره.

براد بيت يكشف إصابته باضطراب نادر يمنعه من التعرف على الوجوه

وأضاف الممثل الأمريكي البالغ من العمر 58 عاما، أن يتم اتهامه بالغرور ولكنه بالفعل لا يستطيع التعرف على الوجوه التي تكون بمثابة لغز بالنسبة له، على حد تعبيره، قائلا: «لا أحد يصدقني، أريد أن ألتقي بشخص آخر يعاني من هذا الاضطراب، وجوه الناس لغز بالنسبة لي».

بينما يعترف «بيت» بأنه لم يتم تشخيص حالته رسميًا، قال إنه يعتقد أنه يعاني من حالة طبية تسمى «عمى التعرف على الوجوه» أو «عمى الوجوه»، وأن الحالة والصعوبات التي تطرحها هي سبب مكوثه في ​​المنزل.

وسبق وأعلن براد بيت إصابته بالاضطراب النادر «عمى الوجوه»، في حوار مع مجلة «إسكواير»، عام 2013، قائلا: «الكثير من الناس يكرهونني لأنهم يعتقدون أنني لا أحترمهم».

«الصحية الوطنية» عن إصابة براد بيت باضطراب نادر: يسبب خوفا شديدا وقلقا اجتماعيا

وتوضح هيئة الخدمات الصحية الوطنية، إصابة براد بيت بالاضطراب النادر «عمى الوجوه»، «العديد من الأشخاص الذين يعانون من عمى التعرف على الوجوه غير قادرين على التعرف على أفراد الأسرة أو الشركاء أو الأصدقاء، قد يتأقلمون باستخدام إستراتيجيات بديلة للتعرف على الأشخاص»، متابعة: «الأشخاص الذين يعانون من هذه الحالة قد يتجنبون التفاعل الاجتماعي، ويصابون باضطراب القلق الاجتماعي، وهو خوف شديد من المواقف الاجتماعية. وقد يواجهون أيضًا صعوبة في تكوين علاقات أو يواجهون مشاكل في حياتهم المهنية»، وفقا لما نشره موقع «ET».