في يوم التروية.. تعرف على محظورات الإحرام: منها قص الشعر والأظافر

بدأت خير أيام في العام، ويستعد المسلمون لمناسك الحج، فالحج أحد أركان الإسلام الخمسة، وفيه تقرب إلى الله عز وجل، لاسيما أن له ثواب وأجر عظيم، فيحرص العديد من المسلمين على أدائه بالشكل السليم، رغبة وحرصا منهم على أن يحصلوا على الثواب كاملا، سائلين الله عز وجل أن يتقبل منهم.

التلفظ بالتلبية

نشرت وزاة التضامن الاجتماعي، على صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» فيديو، للدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية السابق، ومستشار الوعي الديني في وزارة التضامن الاجتماعي، ضمن سلسلة من الفيديوهات التوعوية التي تنشرها الوزارة للحجاج، أوضح من خلاله أن بمجرد أن يرتدي الحاج ملابس العمرة والإحرام ونوى العمرة الحج، بداية من هذه اللحظة يكون هناك عدد من الأفعال عليه تجنبها.

عدد من المحظورات لا يجوز أن يقوم بها المسلم بمجرد دخوله في الإحرام، لأن من شأنها إفساده، أشار لها عاشور، أولها أن ينتبه المسلم لما يقوله لسانه، فيحرص على ألا يتلفظ إلا بالتلبية، وأشار أيضا إلى أن المحرم لا يجوز أن يستعمل طيب للزينة وغيره، كما جاء من محظورات الإحرام أيضا قص الأظافر والشعر، فعلى المسلم الذي دخل في الإحرام الالتزام بعدم قصهم حتى ينتهي من إحرامه، وأبرز ما لا يجوز فعلها عند الإحرام هو إيذاء الغير.

استعمال مزيل العرق في الإحرام

حيث قال عاشور: «بمجرد أن نويت الإحرام فعليك الحرص على التلفظ بالتلبية فقط، ولا تستعمل الطيب وتجنب قص الأظافر والشعر»، كما لفت إلى أن استعمال العطور المذيلة للعرق لا تعد من المحظورات، وإذا استعملها العبد لا تؤثر على إحرامه.

وأوضح: «لا حرج من استعمال مزيل رائحة العرق لأن استعماله لا يكون بنية الزينة، بل يستعمل للتنفيظ، انطلاقا من حرص العبد على الحفاظ على نظافته الشخصية، ويستحب ألا تكون رائحته نفاذة»، وأكمل: «كذلك الأمر مع استعمال الصابون ذو رائحة، لا حرج من استعماله لأن ذلك بنيه التنظيف ليس الزينة، أما العطر يكون غرضه الزينة لذا هو مرفوض في الإحرام، ما كان للتنفيظ هو جائز، أما ما كان للزينة والتعطر وغيره، غير جائز».