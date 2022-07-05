هل استخدام مزيل العرق من محظورات الإحرام؟.. فقيه إسلامي يجيب

قال الدكتور مجدي عاشور، الفقيه الإسلامي، ومستشار الوعي الديني بوزارة التضامن الاجتماعي، إن لبس الحاج لملابس الإحرام وعقد نية الإحرام والتوجه لجدة، يأتي بعد توجيه قائد الطائرة للحجاج بارتداء ملابس الإحرام، لافتا إلى أنه يتم صلاة ركعتين سنة الإحرام قبل الإحرام، وبعد الإحرام يقول الحاج «لبيك اللهم حجا أو لبيك اللهم عمرة متمتعة بها إلى الحج، أو لبيك اللهم عمرة وحجة معا»، ومعنى ذلك أن الحاج دخل في الإحرام.

محظورات الإحرام للحجاج

وأضاف مستشار الوعي الديني بوزارة التضامن الاجتماعي، في بث مباشر على الصفحة الرسمية لوزارة التضامن على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أنه بعد دخول الحاج الإحرام يصبح هناك العديد من المحظورات تتمثل فيما يلي:

- عدم استخدام الطيب للتزيين.

- لا يتلفظ إلا بالتلبية ويبدأ بالتلبية.

- لا تقص ظفرا.

- لا تقص شعرا.

- عدم إيذاء أحد.

استخدام الصابون ذو رائحة معطرة لغسل الأيدي جائز

وأشار الدكتور مجدي عاشور، الفقيه الإسلامي، إلى أن مزيل العرق لا يدخل ضمن المحظورات، مناشدا الحجاج باستخدام مزيل عرق ليس له رائحة قوية، مؤكدا أن المزيل لا يتم وضعه للتزيين ولكن يتم وضع مزيل العرق للنظافة، ولا يعني ذلك إباحة العطر، وعلى الحاج اختيار مزيل العرق ذو الرائحة الخفيفة، مشيرا إلى أن استخدام الصابون ذو رائحة معطرة، يكون لإزالة ما علق باليد، وليس العطر لذاته: «ما كان للتنظيف فهو جائز، وما كان للزينة والتعطر فليس بجائز».

من جانبها، وجهت وزارة التضامن الاجتماعي إلى تذليل أية عقبات تواجه الحجاج لكي يؤدوا المناسك في سهولة ويسر، لافتة في تقرير صادر عنها اليوم، أن أيمن عبد الموجود رئيس بعثة حج الجمعيات الأهلية، عقد اجتماعات مكثفة مع أعضاء بعثة حج الجمعيات الأهلية والمشرفين من أجل شرح خطة التفويج وتصعيد الحجاج للمشاعر المقدسة.