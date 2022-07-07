جامعة عين شمس توقّع بروتوكولا لرفع مستويات الوعي المالي للطلاب

وقّع الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، بروتوكول تعاون لرفع مستويات الوعي المالي غير المصرفي بين طلاب الجامعة ونشر الثقافة المالية بينهم، وتأهيلهم لاتخاذ قرارات مستنيرة عند استخدام وإدارة الأموال وتحقيق الرشد والرفاهية المالية.

رفع مستويات الوعي المالي غير المصرفي

شهد مراسم توقيع البروتوكول، الذي وقع بمقر هيئة الرقابة المالية، من جامعة عين شمس، الدكتور خالد قدرى عميد كلية التجارة، الدكتورة هيام وهبة، وكيل كلية التجارة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، الدكتور ضياء خليل، المشرف العام على الابتكار وريادة الأعمال بالجامعة، الدكتور محمد الشافعي، وكيل كلية الحقوق لشؤون التعليم والطلاب، الدكتور ياسين الشاذلي، وكيل كلية الحقوق لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور محمد البحيري، مدير مركز الابتكار وريادة الأعمال بالجامعة، ومن الهيئة، المستشار رضا عبدالمعطي، الدكتور إسلام عزام، كبيرا مستشارا رئيس الهيئة، وهشام رمضان، مساعد رئيس الهيئة والمدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية-ذراع الهيئة التدريبي-، والذي أُسند إليه تنفيذ ومتابعة الالتزامات الواردة بالبروتوكول.

أوضح الدكتور عمران، أنّ بنود الاتفاق مع جامعة عين شمس، والتي سيمتد العمل بها على مدار 5 سنوات (2026 – 2022) تمثل فترة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتوعية والثقافة المالية غير المصرفية، وتتضمن أنشطة لتحفيز الشباب على ريادة الأعمال وخلق فرص عمل جدية، إلى جانب تحسين قدرتهم على معرفة واستخدام أساليب تمويل المشروعات غير المصرفية، وحث الشباب على تجربة المنتجات والخدمات المالية غير المصرفية وفقا لاحتياجاتهم.

تحقيق الاستقلالية المالية

وتابع أنّ معهد الخدمات المالية التابع للهيئة سيسعى خلال تنفيذ بنود البروتوكول لرفع ثقافة الشباب وحمايتهم من عمليات الاحتيال والنصب المالي، إضافة إلى رفع قدرة وكفاءة الشباب في التفكير المالي، وكيفية استخدام الأدوات المالية غير المصرفية لتحقيق الاستقلالية المالية.

من جانبه، أعرب الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، عن الاهتمام البالغ بتثقيف الطلاب ماليا، وأنّ مدّ جسور التعاون مع هيئة الرقابة المالية من شأنه أن يٌدعم عملية الشمول المالية والذي يعد أولوية وطنية تحفز النمو الاقتصادي عبر إدماج فئات المجتمع بمختلف مستوياتها، خاصة المهمشة والشرائح ذات الدخل المنخفض، بتكلفة معقولة وبطريقة عادلة وشفافة.

ولفت إلى أنّ جامعة عين شمس تضم 200 ألف طالب بمرحلة البكالوريوس، 25 ألف طالب بالدراسات العليا، 30 ألف إداري، ما يعد فرصة كبيرة لتعظيم الفكر داخل الجامعة بكل منتسبيها للتوعية المالية، مضيفا أنّه سيتم وضع آلية لتنفيذ البروتوكول بمركز الابتكار وريادة الأعمال.

الاستراتيجية الوطنية للتوعية والثقافة المالية غير المصرفية

وقال هشام رمضان، مساعد رئيس الهيئة أنّ بنود البروتوكول تتماشى مع اهداف الاستراتيجية الوطنية للتوعية والثقافة المالية غير المصرفية، والتي تسعى إلى رفع الثقافة والمهارة المالية لأفراد المجتمع، وتشجيع سلوك الادخار عند الإفراد، وترسيخ مبادئ حقوق المتعاملين بالأسواق المالية غير المصرفية وتحسين استخدام الخدمات المالية الرقمية بطريقة آمنة، ورفع قدرة الأفراد على التخطيط السليم للتقاعد، وزرع الانضباط الائتماني لأفراد المجتمع.

يذكر أنّ معهد الخدمات المالية والذي أسند إليه تنفيذ ومتابعة الالتزامات الواردة بالبروتوكول من قبل الهيئة، يهدف إلى تطوير مهارات العاملين بالقطاع المالي غير المصرفي، ونشر العلوم والثقافة المالية وتوعية المستثمرين من خلال ورش العمل وبرامج التدريب والندوات والمؤتمرات العلمية المتخصصة وتبادل المعلومات والخبرات والتعاون على المستويات المحلية والعربية والدولية في كل من شأنه رفع مستوى العمل المالي غير المصرفي في مصر.

كما يختص المعهد بإعداد الدراسات والأبحاث وتوفير البيانات والمعلومات والإحصائيات المتعلقة بالقطاع المالي غير المصرفي والعمل على نشر الثقافة المالية غير المصرفية بين فئات المجتمع المختلفة.

كما حرص الحضور من أعضاء هيئة التدريس بجامعة عين شمس، على تفقد مجمع المعرفة للثقافة المالية التابع لهيئة الرقابة المالية، والتعرف على أنشطة المجمع والتي تعمل في تناغم وتنسيق في مكان واحد.