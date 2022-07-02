«الرقابة المالية»: 18 ألف مواطن يستخدمون «التمويل الأصغر» في مشروعاتهم

كشف تقرير الأداء الشهري للأنشطة المالية غير المصرفية عن شهر أبريل 2022، عن تحقيق نمو تصاعدي في أعداد المواطنين المستفيدين بمنتج التمويل الأصغر يقدر بـ3 أمثال، و10 أضعاف في إجمالي قيم التمويل، مقارنة بما تحقق عن الشهر نفسه من عام 2021.

منتج التمويل الأصغر «النانو فاينانس» يتيح تمويلا بحد أقصى 3 آلاف جنيه

قال لدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إنّ منتج التمويل الأصغر «النانو فاينانس» والذى يتيح تمويلا بحد أقصى 3 آلاف جنيه، مع فترة سداد لا تتجاوز 90 يومًا، يُستخدم بشكل رئيسي لتغطية احتياجات الفئات المهمشة والفئات الأكثر احتياجًا للخدمات المالية، وتعاني من صعوبة الوصول للتمويل؛ إذ يسعى منتج التمويل الأصغر، بشكل خاص، إلى توفير احتياجات ومتطلبات رأس المال العامل لصغار المزارعين، والأشخاص الذين يعملون لحسابهم الخاص، والمشروعات المنزلية، والباعة باليومية، والباعة الجائلين من الجنسين «ذكور وإناث»، إضافة إلى تشجيع الشباب على بداية تطبيق فكر وثقافة العمل الحر.

وأضاف أنّ هذا يعد بمثابة تمكين لأسلوب حياة أفضل للمواطنين، ومن المُرتقب أن يكون له تأثير كبير وإيجابي على زيادة الشمول المالي في مصر، خاصة في ظل ترخيص الهيئة مؤخرًا لشركتين جديدتين متخصصتين في تقديم هذا المنتج؛ ليرتفع بذلك عدد التطبيقات الرقمية المُرخصة في تقديم منتج النانو فاينانس إلى 4 تطبيقات تقدم خدمات تمويل النانو بصورة متكاملة من المنح حتى تمام السداد.

وأكد رئيس الهيئة أن تقرير الأداء الشهري، كشف عن وصول عدد المستفيدين بمنتج التمويل الأصغر إلى 18.25 ألف مستفيد في نهاية أبريل 2022، وبأرصدة تمويل بلغت ما يقرب من 10 ملايين جنيه، في حين أن عددهم كان 6.68 ألف مستفيد عن الشهر نفسه من العام الماضي، وبإجمالي أرصدة تمويل بلغت 1.24 مليون جنيه.

وتابع بأنّ التقرير الشهري، بَينَ أنّ أعداد المستفيدين من منتج التمويل الأصغر في أبريل 2022 قد تركز في النشاط الخدمي بنسبة 50.39%، ثم جاء في المرتبة الثانية النشاط الإنتاجي بنسبة تصل إلى 24.29% وفي المرتبة الثالثة النشاط التجاري بنسبة 23.82%، ثم جاء النشاط الزراعي في المرتبة الأخيرة بنسبة قدرها 1.5%.

يذكر أن منتج التمويل الأصغر «النانو فاينانس» يتميز ببساطة المستندات المطلوبة من العميل وأهمها مستند تحقيق الشخصية وصورة شخصية للعميل، كما ترتكز آلية عمل المنتج على استخدم تكنولوجيا الخدمات المالية بشكل متكامل، صاحبة القدرة على تهيئة بنية ائتمانية رقمية تساعد في اتخاذ القرار الائتماني في فترة وجيزة وبأسلوب منهجي واضح لإدارة مخاطر مثل ذلك النوع من المنتجات.

قيمة أرصدة تمويل المشروعات متناهية الصغر

وبلغت قيمة أرصدة تمويل المشروعات متناهية الصغر 31.1 مليار جنيه في نهاية إبريل 2022، مقارنة بـ 21.6 مليار جنيه في نهاية إبريل عام 2021، وبمعدل نمو بلغ نحو 44%، كما بلغ عدد المستفيدين 3.7 مليون مستفيد بنهاية أبريل 2022، مقارنة بـ 3.3 مليون مستفيد بنهاية أبريل 2021، بمعدل نمو بلغ 12%.