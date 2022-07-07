حالة تمنع المتطوعين للدفاع عن نيرة من العمل بالقضية.. في يد أسرتها

أعلن الدكتور مصطفى السعداوي، أستاذ القانون الجنائي بجامعة المنيا، تطوعه للدفاع عن طالبة المنصورة نيرة أشرف، ضد زميلها بالجامعة وقاتلها محمد عادل، والذي قضت محكمة جنايات المنصورة الدائرة الرابعة، أمس الأربعاء، عليه بالإعدام شنقا.

«السعداوي» يتطوع للدفاع عن نيرة أشرف

وقال «السعداوي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه سيتطوع للدفاع والمرافعة عن نيرة أشرف «شهيدة العلم» كما وصفها، وذلك فيما يتعلق بقضية القتل العمد، والمقترن بظروفه المشددة، واستكمال مراحل التقاضي في واقعة قتلها وأي من الجرائم الأخرى التي تقع بسبب اختراق النصوص التي تحمي الخصوصية.

وأشار أستاذ القانون الجنائي، إلى أن الجريمة في أي صورة لها تعد خروجًا عن الأخلاق الحميدة التي يقيم عليها المجتمع دعائمة ويشد وثاقه، وفي كل حالاتها ضمن المُشرع للمجني عليه حقوقه فيها، ورسم طرق محددة لاقتضائها.

أسباب الدفاع عن طالبة المنصورة

وعن أسباب تطوعه للدفاع عن نيرة أشرف، أوضح «السعداوي»، أنه في حالات الجرائم الجسيمة التي يتأذى منها المجتمع؛ يصبح فرضا على رجال القانون أن يبادروا متى استطاعوا للدفاع عن الفضيلة التي تهدرها الجريمة، ومنها تطوع للدفاع عن الشهيدة نيرة أشرف في قضية قتلها.

حالة تمنع المتطوعين من الدفاع عن نيرة أشرف

ولفت أستاذ القانون الجنائي، إلى أنه إذا ثبت تنازل أسرة نيرة أشرف عن الدعوى المدنية فلن يتمكن أي محام من مباشرة أي إجراء في الدعوى، وتبقى النيابة العامة هى الممثلة للمجني عليها فيما يتعلق بالشق الجنائي للدعوى، موضحًا أن تنازل أهل طالبة المنصورة عن الدعوى المدنية يحول دون حضور أي محام للدفاع عنها.

وقضت محكمة جنايات المنصورة الدائرة الرابعة، أمس الأربعاء، في حكمها على محمد عادل قاتل نيرة أشرف، بعقوبة الإعدام شنقا، لتبدأ أسرة طالبة المنصورة في تلقي العزاء اليوم بمدينة المحلة الكبرى بالغربية، إذ كانوا رافضين إقامة عزاء منذ مقتل ابنتهم إلا بعد الحكم على القاتل.