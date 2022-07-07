أسرة نيرة أشرف تستعد لتلقي العزاء بالمحلة اليوم.. «حضور وفود عربية»

تستعد أسرة نيرة أشرف، طالبة جامعة المنصورة، والتي لقت مصرعها ذبحا على يد زميلها محمد عادل، أمام جامعة المنصورة، لتلقي العزاء في ابنتهم واستقبال المعزين بدار مناسبات الشامي بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، اليوم الخميس، وذلك بعد قرار محكمة جنايات المنصورة بالحكم على المتهم بالإعدام شنقا.

العزاء بعد الحكم بإعدام المتهم

وكان والد نيرة أشرف، طالبة جامعة المنصورة، أعلن في وقت سابق عن عدم تلقيه العزاء في ابنته إلا بعد الحكم النهائي بإعدام المتهم، وفور إحالة محكمة جنايات المنصورة أوراق المتهم إلى فضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، أعلن والد المجني عليها عن موعد ومكان إقامة العزاء.

وأكد أشرف غريب، والد نيرة، ثقته الكبيرة في القضاء المصري العادل الذي جلب حق ابنته من القاتل، مضيفا أنه تم تحقيق العدالة الناجزة في 16 يوما فقط، ومطالبا بتنفيذ القصاص في قاتل ابنتهم على الهواء مباشرة، ليكون عبرة لكل من تسول له نفسه قتل نفس بريئة.

وكشفت مصادر مقربة من الأسرة، أنه من المتوقع حضور وفود عربية للمشاركة في مراسم العزاء الشعبي عقب تلقي والدها مكالمات تعزية ومواساة للأسرة من الأشقاء في الوطن العربي.

وكانت محكمة جنايات المنصورة قضت بإعدام محمد عادل، المتهم بقتل نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة، والتي لقت مصرعها غدرا وذبحا وتم نحر عنقها أمام أسوار جامعة المنصورة على يد زميلها، لفشله في الارتباط بها بعد إحالة أوراقة إلى مفتي الديار المصرية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه وتحديد جلسة النطق بالحكم.

صدر القرار برئاسة المستشار بهاء الدين المري، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين سعيد السمادوني، ومحمد الشرنوبي، وهشام غيث، وسكرتارية محمد جمال، ومحمود عبد الرازق.

إحالة المتهم للجنايات بعد 48 ساعة من الجريمة

يذكر أن النائب العام أحال المتهم بقتل نيرة طالبة جامعة المنصورة إلى محكمة الجنايات بالمنصورة خلال 48 ساعة عقب وقوع الجريمة بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.