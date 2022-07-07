مصير البلاغات المقدمة ضد مبروك عطية بعد تعليقه على مقتل نيرة أشرف

أثار تعليق الدكتور مبروك عطية عقب واقعة مقتل الطالبة نيرة أشرف على يد زميلها على بُعد أمتار قليلة من بوابة جامعة المنصورة، غضب العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي وشن الرأي العام هجوما كبيرا عليه، ووصل الأمر إلى تقديم البعض منهم العديد من البلاغات ضده، ولكن وبعد تراجعه عنها واعتذاره، ما هو مصير البلاغات التي تقدمت ضده؟

«الوطن» تستعرض مصير البلاغات التي تم تقديمها ضد الشيخ مبروك عطية قيما يتعلق بتصريحاته الشهيرة حول واقعة مقتل الطالبة نيرة أشرف.

تصريحات «مبروك عطية» تثير غضب الرأي العام.. و«بلاغات بالجملة»

عقب الواقعة الشهيرة لمقتل الطالبة نيرة أشرف بالمنصورة، خرج الشيخ مبروك عطية عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» معلقاً على الواقعة، وكانت تصريحاته تتخلص في الهجوم على ملابس الفتيات الضيقة وسيرهن في الشوارع بشعرهن دون حجاب، وأن مظهرهن هو المبرر لهجوم الرجال عليهن، داعياً الفتيات بارتداء الملابس الواسعة لحماية أنفسهن من الرجال.

أثارت هذه التصريحات فئة عريضة من الرأي العام، واصفين تصريحاته بغير المسؤولة، وأنها تهدد السلم الاجتماعي وتُلقي باللوم على الفتاة، مما جعل البعض يتقدم ببلاغات ضده مطالبين بمحاسبته قانونياً على هذه التصريحات، قبل أن يتراجع عنها «مبروك» مرة أخرى.

ومن أبرز من أعلن التقدم ببلاغ ضد تصريحات الشيخ مبروك عطية كانت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، وأيضاً المحامية نهاد أبو القمصان، رئيس المركز المصري لحقوق المرأة، بالإضافة إلى الدكتور هاني سامح المحامي، والذي تقدم ببلاغ إلى النائب العام حمل رقم 171953.

مصير البلاغات المقدمة ضد مبروك عطية

أوضحت مصادر أمنية مصير البلاغات التي تم تقديمها ضد الشيخ مبروك عطية بسبب تصريحاته الأخيرة وتعليقه على واقعة مقتل الطالبة نيرة أشرف، أنها مازالت قيد الفحص حتى الآن، وأن جهات التحقيق تنظر إلى البلاغات بكل حيادية دون النظر إلى أي أسماء، وأن أعمال الفحص قائمة على جمع الأدلة أولا قبل توجيه أي اتهام، وفي حال التأكد من صحة البلاغات المقدمة سوف تبدأ النيابة العامة في اتخاذ الإجراءات القانونية واستدعاء «مبروك عطية» للتحقيق معه بشأن تلك البلاغات.