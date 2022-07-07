مرتضى منصور VS فريد الديب.. «نهائي القرن» في قاعات المحاكم بقضية نيرة أشرف

جرت العادة أن تُلعَب النهائيات في ملاعب الكرة والبطولات الرياضية، لكنّ إعلان المستشار مرتضى منصور أمس، تطوعه للدفاع عن نيرة أشرف طالبة المنصورة، بعد ساعات من إعلان المحامي فريد الديب، تطوعه للدفاع عن القاتل محمد عادل «دون أجر»، بعد إدانته بالقتل والحكم عليه بالإعدام شنقا، دفع كثيرون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلى تسمية المعركة القانونية بين المحاميين المخضرمين بـ«نهائي القرن».

نهائي القرن بين فريد الديب ومرتضى منصور

مواجهة فريد الديب ومرتضى منصور، وصفها رواد مواقع التواصل الاجتماعي بـ«نهائي القرن»، خاصة أنّ المحاميين لهما تاريخ طويل داخل قاعات المحاكم، وهما الأشهر بين محاميي مصر.

الخصومة داخل قاعة المحكمة بين فريد الديب ومرتضى منصور داخل قاعة المحكمة في قضية نيرة أشرف، ليست الأولى في «مرافعات الكبار»، إذ سبق لهما مواجهة بعضها في واحدة من أشهر القضايا في تاريخ مصر عام 1996، والتي كان المتهم بها الجاسوس الإسرائيلي عزام عزام، بعد القبض عليه أثناء زيارته للقاهرة، بتهمة التجسس لصالح إسرائيل.

أشهر معركة قانونية بين «الديب ومنصور»

وتولى فريد الديب، الدفاع عن الجاسوس الإسرائيلي، في مفاجأة صدمت وأغضبت الرأي العام وقتها، ووقف في قاعة المحكمة يدافع عن «عزام عزام»، بينما مرتضى منصور تقدّم نيابة عن نقابة المحامين بدعوى مدنية ضد «الديب»، لقبوله الدفاع عن جاسوس إسرائيلي، وطلب تعويضا قدره 100 مليون دولار من «عزام».

وينتظر رواد مواقع التواصل الاجتماعي «المعركة القانونية» بين فريد الديب ومرتضى منصور خلال فترة النقض على حكم إعدام محمد عادل قاتل نيرة أشرف، والذي حكمت عليه محكمة جنايات المنصورة الدائرة الرابعة، أمس الأربعاء، بالإعدام شنقا.

فريد الديب يعلن دفاعه عن قاتل نيرة أشرف

وبعد الحكم على محمد عادل، أعلن فريد الديب، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّه سيتولى الدفاع عن القاتل دون أتعاب، ما أثار دهشة مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة وأنّ «الديب» لا يتولى الدفاع عن أي قضية، وموكليه دائما من طبقة المشاهير، فضلا عن أنّه صاحب أكبر أتعاب بين محامين مصر.

وأكد «الديب» أنّه سيتولى كتابة النقض على الحكم في فترة الـ60 يوما المتبقية دون أجر «ولا جنيه واحد» على حد قوله، لافتًا إلى أنّ بعض المصريين في اليونان تواصلوا معه وطالبوه بالدفاع عن محمد عادل، ووافق «الديب» على طلبهم ولكن دون أتعاب.

مرتضى منصور يدافع عن نيرة أشرف

ومن جانبه، أعلن مرتضى منصور، الدفاع بالحق المدني عن طالبة المنصورة نيرة أشرف، موضحًا في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ الفتاة ذُبحت مرتين، أولها بالسكين، وآخرها بالكلام والشائعات.