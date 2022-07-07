بدء أولى جلسات استئناف المحلل الشرعي على حكم حبسه في «نشر أخبار كاذبة»

بدأت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية، منذ قليل، اليوم الخميس، نظر أولى جلسات استئناف محمد الملاح المحلل الشرعي، على حكم حبسه سنة وتغريمه 200 ألف جنيه في قضية نشر أخبار كاذبة والاعتداء على القيم والمبادئ الأسرية.

معاقبة المتهم محمد الملاح

وفي وقت سابق، قضت المحكمة الاقتصادية، بمعاقبة المتهم محمد الملاح، الشهير إعلاميا بـ«المحلل الشرعي»، بالسجن لمدة عام مع تغريمه 200 ألف جنيه، في القضية التي يواجه فيها تهمة نشر أخبار كاذبة والاعتداء على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري.

وأحالت النيابة المتهم للمحاكمة في القضية 1098 لسنة 2022 جنح اقتصادي، ويُحاكم طبقًا لنصوص المواد 12 و25 و27 و38/1 من القانون رقم 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

كما يحاكم طبقًا لنص المادة 102 مكرر/ 1 والمادة 171/3 والمادة 188 من قانون العقوبات، لأنه وآخر اعتديا على القيم والمبادئ الأسرية للمجتمع المصري، بأن أنشأ صفحة إلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي تحت مسمى «محلل شرعي لرد المطلقات».

المتهم يتراجع عن ما قاله

وكذلك أنشأ المتهم وأدار واستخدم حسابه الإلكتروني، بقصد ارتكاب الجريمة محل الاتهام، كما نشر وأذاع عمدًا بطريق العلانية، أخبارًا وشائعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، إذ ظهر بأحد البرامج في القنوات الفضائية، وجهر بألفاظ وعبارات كاذبة تلحق الضرر بالسلم العام، بأن زعم على خلاف الحقيقة زواجه 33 مرة من نساء بقصد إرجاعهن لأزواجهن، وهي الأقوال التي ما لبث أن عدل عنها وادعى أنّه كان يقصد الشهرة.