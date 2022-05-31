القصة الكاملة للمحلل الشرعي محمد الملاح: تزوج 33 مرة في عامين وعاقبته الجنايات

الخلافات الدائمة واللحظات الشيطانية تدفع الزوج لرمي اليمين على زوجته، واستنفاذ جميع الفرص المتاحة للاستمرار في العلاقة الزوجية، ليبحث الزوج عن طريقة أخرى في استرجاع زوجته، إذ يظهر أمامه «المحلل الشرعي» لإرجاع شريكة حياته إليه مرة أخرى، عن طريق الزواج من شخص آخر قبل العودة لزوجها السابق، لكن ظهر أحد الأشخاص يزعم أنها مهنة دائمة له، وأنها تستمر ليوم أو يومين.

الشرارة الأولى في معاقبة «الملاح»

تعود البداية إلى محمد الملاح أو ما يعرف إعلاميا باسم «المحلل الشرعي» الذي أكد أنه يحب التصوير كثيرا، قائلا: «عاوز أبقى نجم وموديل إعلانات»، لدرجة أوصلته في مخالفة القواعد الشرعية في قضية هامة، زعم وجود أشياء لم يكن لها أساس من الصحة، جاءته فرصة الظهور إعلاميا في إحدى قنوات التلفزيون، استغلها أسوأ استغلال، لكنه لم يدرك بأن ظهوره الإعلامي الذي فرح به كثيرا سيودي بسمعته وحياته المستقبلية، لتكن هي الشرارة الأولى في معاقبته ومحاكمته قانونيا.

الزواج من 33 أمرأة كمحلل شرعي

«الملاح» ظهر لأول مرة في برنامج «يحدث في مصر» مع الإعلامي شريف عامر، عرف نفسه بأنه يعمل محللًا شرعيًا، وتم الترويج لمهنته عبر وسائل التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وأنه خلال عامين فقط تزوج كمحلل 33 مرة، وأقصى مدة في الزواج استمرت أسبوع، وزعم أنه كانت تعرض عليه أموالا في البداية مقابل عدم الدخول بالزوجة، «دخلت المجال دا عن طريق واحد من أصحابي لما طلق مراته وقولتله شوفلك محلل وقالي طيب ما تتجوزها أنت ومن هنا كانت البداية وبدأت أعرض على السوشيال ميديا».

بلاغ للنائب العام ضد «الملاح»

حالة من الجدل أثارها محمد الملاح بعد عرض هذه الحلقة على التلفزيون ووسائل التواصل الاجتماعي، ليتقدم أحد المحامين ببلاغ للنائب العام ضد «المحلل الشرعي»، وطالب فيه بالتحقيق في الواقعة التي تخالف جميع القواعد الشرعية والقانونية، وبعد إلقاء القبض عليه تبين أنه قام بتزوير أوراقه الشخصية، وأنه متزوج مرتين ومع ذلك يحمل بطاقة مذكور بها أنه أعزب، حتى تسهل عليه عملية الزواج من الأخريات بنية «محلل شرعي»، ونسبت النيابة لـ«الملاح» تهمة نشر أخبار كاذبة، والتعدي على قيم ومبادئ المجتمع المصري، وتزوير في أوراق رسمية، وزعم أيضا على خلاف الحقيقة بزواجه 33 مرة من نساء طلقت ثلاث بقصد إرجاعهن لأزواجهن، وهي الأقوال التي ما لبث أن عدل عنها وادعى أنه كان يقصد الشهرة.

السجن وغرامة مالية

بعد 120 يوما قضاها «الملاح» في التحقيقات، قضت المحكمة الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، بمعاقبته في القضية التي يواجه فيها تهمة نشر أخبار كاذبة والتعدي على القيم والمبادئ الأسرية بالسجن لمدة سنة وغرامة مالية 200 ألف جنيه، وأحالت النيابة المتهم للمحاكمة في القضية 1098 لسنة 2022 جنح اقتصادي.