مصير فيلم العنكبوت لـ أحمد السقا في موسم عيد الأضحى

استطاع فيلم العنكبوت أن يصمد أمام الأفلام المنافسة الأخرى بعيد الأضحى، حيث حقق مايقرب من 33 ألف جنيه أمس بدور العرض، رغم بدء الموسم الجديد، وطرح أعمال جديدة بموسم الأضحى، حسبما أكد الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن».

موزع سينمائي يكشف حقيقة سحب فيلم العنكبوت

وقال محمود الدفراوي، أنه سوف يتم طرح الفيلم بدور العرض، ولم يتم رفعه إلا إذ قل الإقبال عليه تدريجياً، في حال تكثف الجمهور على أفلام عيد الأضحى منها «كيرة والجن»، الذي تخطت إيراداته الـ21 مليون جنيه في أقل من أسبوع، بالاضافة إلى طرح فيلمي «بحبك» بطولة تامر حسني، وفيلم «عمهم» بطولة محمد إمام اليوم بدور العرض.

36 مليون جنيه إجمالي إيرادات فيلم العنكبوت بدور العرض منذ طرحه، حيث استطاع أن يحقق إيرادات عالية، ويحافظ على تواجده رغم المنافسة الكبيرة التي تحدث بين الأفلام في الوقت الحالي، حيث أن العمل يدور في إطار تشويقي اجتماعي، ويحمل بعض مشاهد الأكشن بين بطلي العمل.

معلومات عن فيلم العنكبوت

فيلم العنكبوت من الأفلام التي تم طرحها بموسم عيد الفطر، وهو يعيد التعاون بين أحمد السقا ومنى زكي بعد غياب طويل يصل إلى 6 سنوات، حيث حقق منذ طرحه بدور العرض ما يقرب من 35 مليون جنيه.

آخر أعمال أحمد السقا ومنى زكي

فيلم «من 30 سنة»، يعتبر من آخر أعمال أحمد السقا ومنى زكي في عام 2016، وحقق نجاحًا كبيرًا، وحاز المركز الثاني في قائمة الأعلى تحقيقا للإيرادات، وشارك في بطولته كلا من نور اللبنانية، شريف منير، رجاء الجداوي، ميرفت أمين، صلاح عبدالله، والعمل من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج عمرو عرفة.