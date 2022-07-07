رئيس التحرير

محمود مسلم

«جامع» تستعرض إنجازات وزارة الصناعة بعد قليل: قيم غير مسبوقة للصادرات

كتب:

محمد مجدي
02:13 م | الخميس 07 يوليو 2022
نيفين جامع - وزيرة التجارة والصناعة

نيفين جامع - وزيرة التجارة والصناعة

يستضيف مجلس الوزراء بعد قليل، مؤتمرا صحفيا لنيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، عقب انتهاء الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.

إنجازات وزارة الصناعة

وتستعرض وزيرة التجارة والصناعة، خلال الاجتماع، الإنجازات التي نجحت وزارة التجارة والصناعة في تحقيقها بالتعاون مع جهات الدولة، بوصول صادرات مصر للخارج إلى قيم غير مسبوقة.

تحفيز إقامة المشروعات الصناعية

كما تستعرض الوزيرة، خلال الاجتماع، تطورات العمل لتحفيز إقامة المشروعات الصناعية، وتخصيص الأراضي الصناعية، ومن المقرر إذاعة المؤتمر الصحفي على الهواء مباشرة.

اقرأ المزيد:

تفاصيل كلمة مدبولي في احتفالية جسور: نسعى لمضاعفة الصادرات المصرية

مدبولي: 20% ارتفاعا في الصادرات المصرية خلال الربع الأول من 2022

أيمن الجميل: رؤية الرئيس السيسي وراء ارتفاع قيمة الصادرات المصرية بنسبة 43% في الربع الأول للعام الحالي

%22 زيادة في الصادرات السلعية غير البترولية خلال الربع الأول من 2022
محمد مجدي
بقلم محمد مجدي

مسئول ملفات مجلس الوزراء، والقوات المسلحة، ووزارة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع بجريدة الوطن، درست الإعلام تخصص صحافة، وحاصل على عدة دراسات في مجال الأمن القومي.