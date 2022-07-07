«جامع» تستعرض إنجازات وزارة الصناعة بعد قليل: قيم غير مسبوقة للصادرات

يستضيف مجلس الوزراء بعد قليل، مؤتمرا صحفيا لنيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، عقب انتهاء الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.

إنجازات وزارة الصناعة

وتستعرض وزيرة التجارة والصناعة، خلال الاجتماع، الإنجازات التي نجحت وزارة التجارة والصناعة في تحقيقها بالتعاون مع جهات الدولة، بوصول صادرات مصر للخارج إلى قيم غير مسبوقة.

تحفيز إقامة المشروعات الصناعية

كما تستعرض الوزيرة، خلال الاجتماع، تطورات العمل لتحفيز إقامة المشروعات الصناعية، وتخصيص الأراضي الصناعية، ومن المقرر إذاعة المؤتمر الصحفي على الهواء مباشرة.