عاجل .. الحكومة تكشف أبرز ملامح الـ100 إجراء لتحفيز الصناعة المصرية

كشفت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، عن أبرز الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في إطار الـ100 إجراء تحفيزي للصناعة المصرية، وعلى رأسها إنهاء إجراءات البت في طلبات تخصيص الأراضي الصناعية، موضحة أنّ هناك توجيهات للوزارة بإنهاء الإجراءات والتراخيص خلال 20 يوما لأي مشروع.

مدّ مبادرة السداد الفوري

وأضافت وزير التجارة والصناعة، خلال كلمتها في مؤتمر صحفي لاستعراض إنجازات وزارة الصناعة، أنّه جرى إدراج المجمعات الصناعية على الخريطة الاستثمارية، ومدّ مبادرة السداد الفوري لمستحقات المصدرين حتى مشحونات 30 يونيو 2022 لتكون حتى نهاية 2021، موضحة أنّه جرى استصدار قرار رئيس الجمهورية بإعفاء مستلزمات الإنتاج من الاعتمادات المستندية، وحصر 121 منطقة صناعية بعدد 10 محافظة وربطها بالخريطة الاستثمارية.

دليل التراخيص الصناعية

وأشارت جامع، إلى إصدار دليل إجراءات مفصل للتراخيص الصناعية يتضمن خدمات هيئة التنمية الصناعية والمستندات المطلوبة والتكلفة المعيارية، وإنشاء وحدة بحث شكاوي المستثمرين بمجلس الوزراء برئاسة مساعد رئيس الوزراء، فضلا عن تفعيل قراري مجلس الوزراء بشأن التيسيرات المتعلقة بتخصيص الأراضي واستخراج رخص التشغيل وكذا توحيد جهة التعامل.

ولفتت إلى إدراج صناعة السيارات والصناعات الإلكترونية ومنتجاتها والصناعات المغذية للأجهزة الكهربائية والمنزلية، وتفعيل إعفاء المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العاملة في القطاع غير الرسمي من الضرائب السابقة، وإيقاف أي قضايا حال تقدمها لتوفيق أوضاعها.

تفعيل المعاملة الضريبية بنظام التربية المبسطة

وقالت إنّه جرى تفعيل المعاملة الضريبية بنظام التربية المبسطة «الضريبة القطعية» للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، فضلا عن ميكنة جميع الإجراءات الخاصة بالموانئ البحرية إلكترونيا وربطها بجميع الجهات المتعاملة مع الميناء.

وأشارت إلى تفعيل نظام المشحونات المسبقة بالموالي البحرية عبر منظومة المنصة القومية الموحدة للتجارة الخارجية، والتوسع في إنشاء فروع للبنوك بالمحافظات والمناطق النائية والدوائر الجمركية بالموانئ، وإصدار تيسيرات جديدة لتشجيع الشباب على الاستفادة من منظومة المجمعات الصناعية الجديدة.