عاجل.. وزارة الصناعة تقرر استمرار حظر تصدير الأكسجين للخارج

أصدرت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، قراراً باستمرار حظر تصدير الأكسجين إلا بناءً على موافقة من وزير الصحة والسكان ووزير التجارة والصناعة، لمدة عام اعتباراً من منتصف شهر يوليو الجاري، على أن ينشر القرار بالوقائع المصرية.

حماية المواطنين من أية تداعيات محتملة لفيروس كورونا

وأوضح إبراهيم السجيني، مساعد الوزيرة للشئون الاقتصادية، أن القرار الأول صدر خلال العام الماضي في إطار خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من أية تداعيات محتملة لفيروس كورونا وتوفير احتياجات المستشفيات والمنشآت الطبية من الأكسجين اللازم لتقديم الخدمة الطبية.

توفير الأكسجين المسال لضمان استمرار الخدمة الطبية

ولفت «السجيني»، إلى أنه باستطلاع رأي وزارة الصحة والسكان تبين ضرورة استمرار العمل بالقرار بهدف توفير الأكسجين المسال لضمان استمرار الخدمة الطبية للمواطنين وعدم حدوث أية معوقات ينتج عنها تأثر الخدمة الطبية المقدمة.