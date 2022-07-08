أسعار العملات الأجنبية اليوم الجمعة 8-7-2022 مقابل الجنيه المصري

تحظى أسعار العملات الأجنبية والعربية المختلفة باهتمام واسع بين العديد من الأشخاص ورجال الأعمال والمستثمرين وغيرهم، لاسيما مع الأحداث العالمية المتوالية، لذا يكثر البحث عنها بشكل يومي.

وفيما يلي يعرض موقع «الوطن» في إطار الخدمات التي يقدمها لقرائه، أسعار العملات الأجنبية والعربية، وفقا لآخر تعاملات وردت قبل اليوم الجمعة الموافق 8 يوليو 2022 في عدد من البنوك، التي جاءت على النحو التالي:

سعر الدولار في البنوك المصرية

بلغ اليوم سعر الدولار ببنك قناة السويس نحو 18.91 جنيه لعمليات البيع، و18.83 جنيه للشراء، كما سجّل سعر الدولار بالبنك الأهلي المصري 18.89 جنيه للبيع و18.83 جنيه للشراء، ووصلت العملة الأمريكية بالبنك المركزي لنحو 18.83جنيه للشراء و18.90 جنيه للبيع، كما بلغ سعر الدولار اليوم ببنك مصر نحو 18.89 جنيه لعمليات البيع، و18.83 جنيه في عملية الشراء.

سعر اليورو في البنوك المصرية

بينما سجّل سعر اليورو في المصرف المتحد اليوم الجمعة الموافق 8 يوليو، 19.25 جنيه للشراء و19.43 جنيه للعمليات البيع، أما البنك الأهلي المصري فبلغ به سعر الدولار نحو 19.24 جنيه للشراء و19.41 جنيه للعمليات البيع، ووصل في بنك قناة السويس اليوم لنحو 19.42 جنيه للبيع و19.28 للشراء، وفق الموقع الرسمي الإلكتروني للبنك.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

كما بلغ سعر الريال السعودي اليوم، في البنك الأهلي المصري 5.03 جنيه للبيع و5.01 جنيه للشراء، وداخل مصرف أبو ظبي الإسلامي سجل سعر الدولار نحو 5.02 جنيه للشراء 5.03 جنيه بالنسبة لعمليات البيع، كما وصل سعره في البنك المركزي نحو 5.03 جنيه للبيع و5.01 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

فيما سجّل اليوم سعر الجنيه الإسترليني بالبنك المركزي 22.56 جنيه للشراء و22.66 جنيه للبيع، كما وصل سعر الجنيه الإسترليني ببنك قناة السويس لنحو 22.43 جنيه للشراء و22.63 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدولار في بنك مصر نحو 22.43 جنيه للشراء مقابل 22.64 للبيع.