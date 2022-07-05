أسعار العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 5-7-2022 مقابل الجنيه المصري

استقرت معظم أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء مقابل الجنيه المصري، المرتبطة بعمليات البيع والشراء في الأسواق المصرفية ومعاملات بداية اليوم بالبنوك المصرية المختلفة.

وفي إطار الخدمات التي تحرص «الوطن» على تقديمها لقرائها، تستعرض خلال السطور التالية أسعار العملات الأجنبية والعربية، وفقا لما أعلنته البنوك مع بداية التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء الموافق 5 يوليو في عدد من البنوك، التي جاءت على النحو التالي:

سعر الدولار في البنوك المصرية

بلغ اليوم سعر الدولار ببنك قناة السويس نحو 18.89 جنيه فى عمليات البيع، و18.79 جنيه للشراء، كما سجّل اليوم الثلاثاء سعر الدولار ببنك مصر نحو 18.87 جنيه لعمليات البيع، و18.81 جنيه في عملية الشراء، وسجّلت بالبنك الأهلي المصري 18.87 جنيه للبيع و18.81 جنيه للشراء، وسجلت البنك المركزي لنحو 18.80جنيه للشراء و18.88 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنوك المصرية

وسجّل سعر اليورو في المصرف المتحد اليوم الثلاثاء الموافق 5 يوليو، 19.59 جنيه للشراء و19.76 جنيه للعمليات البيع، أما في بنك قناة السويس فسجلت 19.76 جنيه للبيع و19.57 للشراء، وسجّل سعر اليورو بالبنك الأهلي المصري نحو 19.69 جنيه للشراء و19.70 جنيه للعمليات البيع.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

سجّل اليوم الثلاثاء سعر الجنيه الإسترليني بالبنك المركزي 22.85 جنيه للشراء و22.96 جنيه للبيع، وفي بنك مصر نحو 22.73 جنيه للشراء مقابل 22.93 للبيع، كما سجّل سعر الجنيه الإسترليني ببنك قناة السويس نحو 22.70 جنيه للشراء و22.97 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

بلغ سعر الريال السعودي اليوم، داخل مصرف أبو ظبي الإسلامي نحو 5.00 جنيه للشراء 5.02 جنيه بالنسبة لعمليات البيع، كما سجّل في البنك الاهلي المصري 5.2 جنيه للبيع و5.1 جنيه للشراء، وبلغ سعره في البنك المركزي لنحو 5.3 جنيه للبيع و5.1 جنيه للشراء.