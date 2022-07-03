أسعار العملات الأجنبية اليوم الأحد 3-7-2022 مقابل الجنيه المصري

تباينت أسعار العملات الأجنبية في البنوك المصرية في بداية تعاملات، اليوم الأحد، أول أيام الأسبوع للعمل المصرفي.

وفي إطار الخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها، تستعرض «الوطن»، أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه، في بداية التعاملات الصباحية اليوم الأحد الموافق 3 يوليو في عدد من البنوك، التي جاءت على النحو التالي:

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

سجّل سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي 22.78 جنيه للشراء و22.89 جنيه للبيع، وفي بنك مصر نحو 22.46 جنيه للشراء مقابل 22.92 للبيع، كما سجّل سعر الجنيه الإسترليني في بنك قناة السويس نحو 22.77 جنيه للشراء و23.00 جنيها للبيع.

سعر اليورو في البنوك المصرية

وسجّل سعر اليورو في المصرف المتحد اليوم، 19.65جنيه للشراء و19.84جنيه للبيع، أما في بنك قناة السويس فسجّلت نحو 19.84 جنيه للبيع و19.65 للشراء، وسجّل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري نحو 19.44 جنيه للشراء و19.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنوك المصرية

وسجّل سعر الدولار في بنك قناة السويس نحو 18.84 جنيه للبيع، و18.74 جنيه للشراء، كما سجّل سعر الدولار في بنك مصر نحو 18.82 جنيه للبيع، و18.76 جنيه للشراء، فيما سجّل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 18.82 جنيه للبيع و18.76 جنيه للشراء، ووصل سعر الدولار في البنك المركزي لنحو 18.74 جنيه للشراء و18.82 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

وسجّل سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي نحو 5.00 جنيه للشراء 02 .5 جنيهات للبيع، كما سجّل الريال السعودي في بنك مصر 5.1 جنيهات للبيع و4.99 جنيه للشراء، ووصل سعر الريال السعودي في البنك المركزي لنحو 5.1 جنيهات للبيع و4.99 جنيه للشراء.