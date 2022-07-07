الصحة: 14.4 ألف خدمة طبية للمترددين على عيادات بعثة الحج في السعودية

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم 14 ألفا و447 خدمة طبية للمترددين على عيادات البعثة الطبية المصرية للحج، في المدينة المنورة، ومكة المكرمة، حتى مساء أمس الأربعاء، متضمنين الزيارات التكرارية لمرضى الضغط، والسكر، وآلام العظام، والتي تحتاج متابعة دورية، بين كشف، وصرف علاج بالمجان.

4 حجاج مصريين في مستشفيات السعودية

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أنّ إجمالي دخول المستشفيات من الحجاج المصريين بلغ 10 حالات، خرج منهم 6 حالات بعد تلقيهم العلاج وتحسن حالتهم، ليصل إجمالي الحالات المحتجزة في المستشفيات إلى 4 فقط حتى مساء أمس.

وأوضح عبدالغفار، أنّ جميع الحجاج المصريين المحتجزين في المستشفيات السعودية حالتهم مستقرة، ويتم متابعة حالتهم الصحية، والمرور عليهم عدة مرات يوميا، كما يتم متابعة الحالات التي خرجت بعد التعافي، إلى جانب المتابعة الدورية للحجاج الثلاثة الذين يتلقون جلسات الغسيل الكلوي.

من جانبه، جدد الدكتور عمرو قنديل، رئيس قطاع الطب الوقائي، ورئيس البعثة الطبية للحج، تأكيده سلامة الحجاج المصريين من أي أمراض معدية، ووجود تعاون وتنسيق تام مع كل المستشفيات، والسلطات الصحية السعودية.

مطويات إرشادية للحجاج

ولفت قنديل، إلى أنّ البعثة الطبية للحج، سلّمت الحجاج المصريين حقائب تحتوي على مطويات إرشادية، وكمامات، إضافة إلى مجموعة أدوية لعلاج أدوية عسر الهضم والجفاف ومسكنات للآلام، وخوافض للحرارة، وأدوية لأعراض البرد، ومراهم مضادة للالتهابات الجلدية والحروق وآلام العظام، إلى جانب بعض الفيتامينات.

وأشار إلى أنّ فرق الطب الوقائي توضح كيفية الاستخدام أثناء تسليم الحقائب، كما جرى تقسيم فريق البعثة إلى مجموعات تعمل على مدار اليوم للمرور على المستشفيات بالمشاعر المقدسة، للاطمئنان على صحة الحجاج المصريين، مع استمرار عمل غرفة طوارئ البعثة في تلقي اتصالات الحجاج المصريين.

وأضاف قنديل، أنّ فرق البعثة الطبية، تواصل تنظيم الندوات اليومية لتوعية الحجاج بالإجراءات الواجب اتخاذها لحماية أنفسهم من الأمراض، وتوزيع الكمامات، للحفاظ على سلامتهم خلال أداء المناسك، وحتى عودتهم إلى الأراضي المصرية.

4030 ندوة لتوعية الحجاج

وأوضح الدكتور عمرو قنديل، أنّ البعثة الطبية قدّمت منذ أول أيام التفويج، 4030 ندوة لتوعية الحجاج، بينها 3802 ندوة تم تقديمها في غرف الإقامة، و228 في أماكن التجمعات بالمساجد والمطاعم ووسائل نقل الحجاج، لافتا إلى أنّ إجمالي عدد المستفيدين من الندوات بلغ 25 ألفا و922 حاجًا.

يذكر أنّ البعثة الطبية للحج، خصصت 4 أرقام تليفونية لسهولة التواصل مع البعثة الطبية في الأراضي المقدسة، وهي: 0565649245 – 0562391389 – 0547837038 – 0562392091.