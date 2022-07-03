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بعثة الحج للقوات المسلحة تغادر إلى الأراضي المقدسة لأداء مناسك الحج

كتب:

محمد مجدي
04:08 م | الأحد 03 يوليو 2022
بعثة الحج للقوات المسلحة تغادر إلى الأراضي المقدسة لأداء مناسك الحج

غادرت بعثة الحج التابعة للقوات المسلحة متجهة إلى الأراضي المقدسة لأداء فريضة الحج لهذا العام، والتي ضمت العديد من الضباط وضباط الصف والمتقاعدين وأسرهم وعدد من أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية.

وراجعت إدارة الشئون المعنوية وجمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب جميع إجراءات الإعداد والتجهيز، واتخاذ كل التدابير والإجراءات؛ للحفاظ على سلامة ضيوف الرحمن.

وراعت القيادة العامة للقوات المسلحة في تنظيمها لبعثة الحج هذا العام بمراعاة الكثير من الاعتبارات وتنظيم لقاءات دينية لشرح المناسك والإجابة على استفسارات أعضاء البعثة من خلال نخبة من كبار العلماء.

وعمّ جنبات مطار القاهرة الدولي مشاعر إيمانية صادقة تملؤها الفرحة والرجاء في إتمام المناسك والقبول من الله، وقدّم ضيوف الرحمن الشكر والامتنان لقواتهم المسلحة التي تكفلهم بكل رعاية واهتمام.

ووصلت بعثة الحج إلى مكة المكرمة وتم استقبالهم بحفاوة بالغة وبكرم الضيافة وتوفير كافة سبل الدعم لضيوف الرحمن من بعثة حج القوات المسلحة.

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محمد مجدي
بقلم محمد مجدي

مسئول ملفات مجلس الوزراء، والقوات المسلحة، ووزارة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع بجريدة الوطن، درست الإعلام تخصص صحافة، وحاصل على عدة دراسات في مجال الأمن القومي.