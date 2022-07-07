وزيرة التجارة: الأراضي الصناعية كانت «عقبة».. والحصول عليها أصبح سهلا

قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إنّ الأراضي الصناعية كانت «عقبة» فيما مضي، بسبب تعدد الولايات وصعوبة الحصول عليها بسهولة، موضحة أنّ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أصدر قرارا بتشكيل لجنة ممثلا بها هيئة الاستثمار والتنمية والمحلية والمجتمعات العمرانية، لدراسة الطلبات المقدمة من قبل المصنعين، وضمان إنجاز التخصيص في أسرع وقت.

معايير ثابتة لضمان حقوق الجميع

وأضافت جامع، خلال كلمتها في مؤتمر صحفي، أنّ اللجنة أُتيح لها نظام حق الانتفاع، من خلال وضع معايير ثابتة تضمن حقوق الجميع، على أن يتم الانتهاء منها بنهاية الشهر الحالي.

أراضي المشروعات الصناعية

وأكدت وزيرة التجارة والصناعة، أنّ اللجنة المشكلة انبثق منها لجان مختصة بالتسعير للأراضي المخصصة بما يتفق مع القيمة المناسبة للاستثمار الصناعي بشكل عام، لافتة إلى أنّ تكلفة التسعير تتضمن المرافق، ولا تضاف أي مصروفات أخرى على أراضي المشروعات الصناعية.