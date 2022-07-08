اعرف مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 8-7-2022 في محافظات مصر.. «وقفة عرفة»

يوافق اليوم يوم عرفة الذي تكثر فيه العبادات والتضرع إلى الله، لذا يبحث العديد من المسلمين عن مواقيت الصلاة لأداء الصلاة في أوقاتها التي أمرهم الله بها وفق توقيتات كل مدينة ومحافظة.

ويقدم موقع «الوطن» ضمن خدماته للقارئ، مواقيت الصلاة وفقا لما نشره الموقع الرسمي للهيئة العامة للمساحة في السطور التالية:

مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة

موعد أذان الفجر عند الساعة 3:15 صباحًا.

اما موعد أذان الظهر عند الساعة 11:59 صباحًا.

موعد أذان العصر عند الساعة 3:35 مساءً.

موعد أذان المغرب عند الساعة 06:58 مساءً.

وموعد أذان العشاء عند الساعة 8:30 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة سوهاج

وفي محافظة سوهاج يرفع اذان الفجر عند الساعة 3:25 صباحًا.

موعد أذان الظهر عند الساعة 11:56 صباحًا.

موعد أذان العصر عند الساعة 3:24 مساء.

موعد أذان المغرب عند الساعة 6:48 مساءً.

وموعد أذان العشاء عند الساعة 8:16 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة الأقصر

١١:٥٥ ص٣:١٩ م٦:٤٤ م٨:١٠ م

- موعد أذان الفجر عند الساعة 03:29 صباحًا.

- أذان الظهر عند الساعة 11:55 صباحًا.

- أذان العصر عند الساعة 3:19 مساءً.

- أذان المغرب عند الساعة 6:44 مساءً.

موعد أذان العشاء عند الساعة 8:10 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة الإسماعيلية

في محافظة الإسماعيلية، يؤذن الفجر عند الساعة 03:09 صباحًا.

- أذان الظهر عند الساعة 11:56 صباحًا.

- موعد أذان العصر عند الساعة 3:33 مساءً.

- موعد أذان المغرب عند الساعة 6:57 مساءً.

- موعد أذان العشاء عند الساعة 8:30 مساءً.

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة الشرقية

وفي مدينة الزقازيق موعد أذان الفجر عند الساعة 3:11 صباحًا.

موعد أذان الظهر: الساعة 11:58 صباحًا.

موعد أذان العصر عند الساعة 3:36 مساءً.

موعد أذان المغرب عند الساعة 06:59 مساءً.

موعد أذان العشاء عند الساعة 8:33 مساءً.

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة أسيوط

موعد أذان الفجر عند الساعة 3:27 صباحًا.

موعد أذان الظهر عند الساعة 12:00 ظهرًا.

موعد أذان العصر عند الساعة 3:29 مساءً.

موعد أذان المغرب عند الساعة 6:53 مساءً.

موعد أذان العشاء عند الساعة 8:21 مساءً.