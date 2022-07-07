مواقيت الصلاة اليوم الخميس 7-7-2022 في محافظات مصر
كتب:
انتصار الغيطاني
02:50 ص | الخميس 07 يوليو 2022
مواقيت الصلاة
تبحث شريحة كبيرة من المسلمين عن مواقيت الصلاة اليوم في جميع المدن والمحافظات، وتأتي كلمة البحث عن مواقيت الصلاة اليوم، الأكثر بحثا عبر محرك «جوجل» .
وفي هذا الصدد، يسعرض موقع «الوطن» ضمن خدماته، مواقيت الصلاة وفق الموقع الرسمي للهيئة العامة للمساحة في السطور التالية:
مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة
موعد أذان الفجر عند الساعة 3:14 صباحًا.
اما موعد أذان الظهر عند الساعة 11:58 صباحًا.
موعد أذان العصر عند الساعة 3:35 مساءً.
موعد أذان المغرب عند الساعة 06:59 مساءً.
وموعد أذان العشاء عند الساعة 8:32 مساءً.
مواقيت الصلاة في محافظة سوهاج
وفي محافظة سوهاج يرفع اذان الفجر عند الساعة 3:25 صباحًا.
موعد أذان الظهر عند الساعة 11:57 صباحًا.
موعد أذان العصر عند الساعة 3:23 مساء.
موعد أذان المغرب عند الساعة 6:50 مساءً.
وموعد أذان العشاء عند الساعة 8:18 مساءً.
مواقيت الصلاة في محافظة الأقصر
- موعد أذان الفجر عند الساعة 03:28 صباحًا.
- أذان الظهر عند الساعة 11:56 صباحًا.
- أذان العصر عند الساعة 3:19 مساءً.
- أذان المغرب عند الساعة 6:46 مساءً.
موعد أذان العشاء عند الساعة 8:11 مساءً.
مواقيت الصلاة اليوم في محافظة الإسماعيلية
في محافظة الإسماعيلية، يؤذن الفجر عند الساعة 03:08 صباحًا.
- أذان الظهر عند الساعة 11:55 صباحًا.
- موعد أذان العصر عند الساعة 3:34 مساءً.
- موعد أذان المغرب عند الساعة 6:58 مساءً.
- موعد أذان العشاء عند الساعة 8:32 مساءً.
مواقيت الصلاة اليوم في محافظة الشرقية
وفي مدينة الزقازيق موعد أذان الفجر عند الساعة 3:10 صباحًا.
موعد أذان الظهر: الساعة 11:58 صباحًا.
موعد أذان العصر عند الساعة 3:36 مساءً.
موعد أذان المغرب عند الساعة 07:01 مساءً.
موعد أذان العشاء عند الساعة 8:33 مساءً.
مواقيت الصلاة اليوم في محافظة أسيوط
موعد أذان الفجر عند الساعة 3:27 صباحًا.
موعد أذان الظهر عند الساعة 12:00 ظهرًا.
موعد أذان العصر عند الساعة 3:29 مساءً.
موعد أذان المغرب عند الساعة 6:54 مساءً.
موعد أذان العشاء عند الساعة 8:23 مساءً.