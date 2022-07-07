مواقيت الصلاة اليوم الخميس 7-7-2022 في محافظات مصر

تبحث شريحة كبيرة من المسلمين عن مواقيت الصلاة اليوم في جميع المدن والمحافظات، وتأتي كلمة البحث عن مواقيت الصلاة اليوم، الأكثر بحثا عبر محرك «جوجل» .

وفي هذا الصدد، يسعرض موقع «الوطن» ضمن خدماته، مواقيت الصلاة وفق الموقع الرسمي للهيئة العامة للمساحة في السطور التالية:

مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة

موعد أذان الفجر عند الساعة 3:14 صباحًا.

اما موعد أذان الظهر عند الساعة 11:58 صباحًا.

موعد أذان العصر عند الساعة 3:35 مساءً.

موعد أذان المغرب عند الساعة 06:59 مساءً.

وموعد أذان العشاء عند الساعة 8:32 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة سوهاج

وفي محافظة سوهاج يرفع اذان الفجر عند الساعة 3:25 صباحًا.

موعد أذان الظهر عند الساعة 11:57 صباحًا.

موعد أذان العصر عند الساعة 3:23 مساء.

موعد أذان المغرب عند الساعة 6:50 مساءً.

وموعد أذان العشاء عند الساعة 8:18 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة الأقصر

- موعد أذان الفجر عند الساعة 03:28 صباحًا.

- أذان الظهر عند الساعة 11:56 صباحًا.

- أذان العصر عند الساعة 3:19 مساءً.

- أذان المغرب عند الساعة 6:46 مساءً.

موعد أذان العشاء عند الساعة 8:11 مساءً.

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة الإسماعيلية

في محافظة الإسماعيلية، يؤذن الفجر عند الساعة 03:08 صباحًا.

- أذان الظهر عند الساعة 11:55 صباحًا.

- موعد أذان العصر عند الساعة 3:34 مساءً.

- موعد أذان المغرب عند الساعة 6:58 مساءً.

- موعد أذان العشاء عند الساعة 8:32 مساءً.

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة الشرقية

وفي مدينة الزقازيق موعد أذان الفجر عند الساعة 3:10 صباحًا.

موعد أذان الظهر: الساعة 11:58 صباحًا.

موعد أذان العصر عند الساعة 3:36 مساءً.

موعد أذان المغرب عند الساعة 07:01 مساءً.

موعد أذان العشاء عند الساعة 8:33 مساءً.

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة أسيوط

موعد أذان الفجر عند الساعة 3:27 صباحًا.

موعد أذان الظهر عند الساعة 12:00 ظهرًا.

موعد أذان العصر عند الساعة 3:29 مساءً.

موعد أذان المغرب عند الساعة 6:54 مساءً.

موعد أذان العشاء عند الساعة 8:23 مساءً.