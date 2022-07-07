رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية الجديد: سنعمل وفق استراتيجية مصر 2030

أصدر الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قراراً بتولي الدكتور عربي السيد كشك، رئاسة جامعة الدلتا التكنولوجية، حيث يعتبر من الكفاءات العلمية، ونُشر له 78 بحثا علميا.

وأكد رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية الجديد، حرصه على دعم وتحسين مخرجات العملية التعليمية والبحث العلمي وربطها بالصناعة واحتياجات سوق العمل، والمساهمة في التنمية الشاملة وتحقيق غايات الدولة وفق استراتيجية مصر 2030.

وأضاف «كشك»، لـ«الوطن»، أنه سيعمل على توفير بيئة تعليمية مبتكرة وتعليم تكنولوجي متميز يجمع بين التأهيل النظري والتطبيقي والتدريب الميدانى، مشيرًا إلى حرصه على توفير أحدث أدوات التكنولوجيا والبرامج التدريبية للطلاب لتحقيق أعلى معايير الجودة والكفاءة والتميز في التعليم التكنولوجي وتخريج متخصصين أكفاء في علوم التكنولوجيا قادرين على الابتكار والابداع.

رئيس جامعة الدلتا: نقدم دعم كامل للمبتكرين

وأكد أن جامعة الدلتا التكنولوجية، حريصة على تقديم كافة أوجه الدعم للطلاب المبتكرين والموهوبين وتوفير بيئة حاضنة ومحفزة للإبداع والابتكار.

السيرة الذاتية للدكتور عربي كشك

الدكتور عربي كشك، حاصل على بكالوريوس الهندسة الإلكترونية- كلية الهندسة الإلكترونية بمنوف عام 1987، وماجستير هندسة وعلوم الحاسب بذات الكلية عام 1559، كما حصل على دكتوراه في الهندسة الإلكترونية بكلية الهندسة جامعة أوساكا باليابان عام 2001.

كما شارك كمراجع خارجي في أنشطة الجودة بعدة جامعات ومعاهد منها «القاهرة ، حلوان، بنها، المستقبل والمعهد العالى لنظم المعلومات بدمياط» بالإضافة إلى حصوله على عدة دورات تدريبية في مجال التخصص منها «Cloud Computing Infrastructure ، Big Data Analytics» ودورات تدريبية في مجال الجودة منها إعداد مراجع خارجي لكلية الحاسبات عام 2015 من الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد.

كما نشر 78 بحثًا وأشرف على 22 رسالة ماجستير ودكتوراه في مجال علوم الحاسب، بالإضافة إلى مشاركته في عدة مهمات علمية منها أستاذ زائر بهندسة حاسبات بجامعة للسلطان قابوس بسلطنة عمان فضلًا عن منحة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي دور نوفمبر 2006 إلى جامعة أوساكا باليابان وذلك في إطار مبادرة الانتماء والشراكة.