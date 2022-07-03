طلاب جامعة الدلتا التكنولوجية يبدأون فعاليات التدريب الصيفي 

أكد الدكتور هشام عبدالخالق، رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية، بدء طلاب كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة فعاليات التدريب الصيفى للهيئات والكيانات المختلفة، موضحاً أن الهدف من التدريب هو إكساب الطلاب المهارات والمعلومات التى تساعدهم على أن يتمتعوا بمواصفات علمية تكنولوجية ومهنية مدعومة بالتطبيق العملى من خلال شركات رائدة فى التخصص.

تفاصيل تدريب طلاب جامعة الدلتا التكنولوجية

وأضاف «عبدالخالق» لـ«الوطن» أن التدريب يسهم في إعداد متخصصين أكفاء في علوم التكنولوجيا بما يتماشى مع توجه الدولة المصرية ومشروعاتها القومية، والانفتاح نحو الاهتمام بالتصنيع في كافة المجالات في ظل انطلاق الثورة الصناعية التى تشهدها البلاد.

وأكد الدكتور هشام عبدالخالق أن الجامعة تحرص على توفير برامج التدريب والمعرفة العملية، والبيئة التعليمية الملائمة لتجهيز الطلاب نحو الابتكار والإبداع وتنمية خبراتهم وقدراتهم لتحقيق استراتيجية الجامعة بتأهيل خريجيها لسوق العمل وامتلاك مهارات ووظائف المستقبل.

تعاون مع الشركات المتخصصة

وأكد رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية أنه يتم تدريب الطلاب في مختلف الشركات التي تعمل تصنيع المشغولات المعدنية الطبية بكافة أنواعها وتشمل الآلات الجراحية والأجهزة التعويضية الطبية بجانب تصنيع المزروعات الطبية بكافة أنواعها كالمسامير والشرائح والمفاصل الصناعية، بالإضافة إلى تهيئة مجموعة الأدوات اللازمة لتركيب المشغولات المعدنية ومنها التعقيم والتغليف.

ونوه رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية إلى أنه التدريب يتم من خلال تقسيم الطلاب لمجموعات ويتدربون على التطورات التكنولوجية الحديثة فى مجال الأطراف الصناعية والأجهزة التقويمية ومهارات تصنيعها ومعايير اختيار المواد والأجهزة وكيفية اختبارها.

وأشار «عبدالخالق» إلى أنه تابعهم خلال التدريب خبراء منهم الدكتور خالد خضر وكيل الكلية للخدمات والتدريب والدكتورة أميمة ندا، رئيس برنامج تكنولوجيا الأطراف الصناعية والأجهزة التقويمية والدكتور عبدالعظيم إسماعيل، المنسق العام للتدريب.