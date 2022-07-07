تعرف على مصروفات الجامعات التكنولوجية للعام الدراسي الجديد 2022-2023

كشفت مصادر بالجامعات التكنولوجية، التي تستقبل نسبة كبيرة من طلاب الدبلومات الفنية، أن مصروفات العام الدراسي الجديد 2022-2023، لم تتغير عن العام الماضي ولا يوجد عليها أي تعديلات سواء بالزيادة أو التخفيض حتى الآن، لافته إلى أن هذه الجامعات تعمل على تأهيل الطلاب لسوق العمل من خلال مجموعة من البرامج المتخصصة التي تواكب احتياجات سوق العمل.

سداد مصروفات الجامعات التكنولوجية على قسطين

وأضافت المصادر لـ«الوطن»، أن مصروفات الجامعات التكنولوجية تصل إلى 10000جنيه للسنة الدراسية الأول والثانية و12000 جنيه للسنة الدراسية الثالثة والرابعة، موضحة أنه يمكن للطلاب سداد المصروفات الدراسية على قسطين بحيث يكون سداد القسط الأول في الفصل الدراسي الأول والقسط الثاني في الفصل الدراسي الثاني.

وشددت المصادر، على الطلاب، بضرورة الالتزام بمواعيد سداد المصروفات الدراسية، لافته إلى أن الدراسة ببرامج الجامعات التكنولوجية تركز على الجوانب العملية في المعامل والورش والزيارات الميدانية للشركات المتخصصة في مختلف الصناعات.

تفاصيل اختبارات القدرات للجامعات التكنولوجية

- اختبار الرياضيات

يشمل اختبار الرياضيات، قواعد الأسس والجذور والمجموعات طريقة السرد والاتحاد وأنواع الزوايا والعلاقة بينها في الأشكال السابقة والمتتابعات والأنماط المتزايدة والأعداد الأولية والفردية والزوجية وعلاقة الخط المستقيم، مع الدائرة ومتوسط مجموعة من الأعداد وضرب وجمع وطرح وقسمة الكسور والنسبة المئوية.

- اختبار اللغة الإنجليزية

يشمل اختبار اللغة الإنجليزية، حروف الجر وأدوات الربط والمصطلحات الأكثر استخداماً والأزمنة في نطاق دراسة الطالب في مرحلة التعليم ما قبل الجامعي.

- اختبار الحاسب الآلي

يشمل اختبار الحاسب الآلي أنشطة التشغيل وبرنامج محرر النصوص بجميع إصداراته وبرنامج قواعد البيانات وشبكات الحاسب الآلي بمختلف أنواعها والإنترنت والبريد الإلكتروني وبرنامج الجداول الحسابية وبرنامج العروض التقديمية وبرنامج مستعرضات الإنترنت وتكنولوجيا المعلومات التي تخص الحاسب الآلي.