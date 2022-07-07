دفاع نيرة أشرف يرد على طلب المتهم بتفريغ الهاتف: الاعتراف سيد الأدلة

قال الدكتور صلاح حسب الله، المحامي، عضو مجلس النواب الأسبق، الذي أعلن تطوعه للدفاع عن الطالبة نيرة أشرف المجني عليها في حادث المنصورة، إن اعترافات المتهم محمد عادل دليل دامغ على ارتكابه الجريمة مع سبق الإصرار والترصد، وهذه الاعترافات تنفي أي فرصة لتخفيف الحكم.

إثبات سابق معرفة بين القاتل والمجني عليها لا يبرر القتل

قال «حسب الله» في تصريحات لـ«الوطن» إن الاعتراف سيد ودليل الأدلة، أي أن الدليل يسوق ما بعده من أدله، حتى إذا تم تفريغ الهاتف وثبت وجود تسجيلات بينهما أو وجود سابق معرفة بينهم أو وجود كلام ما بينهم فهذا ليس مبررا أو عذرًا لاستباحة دماء الناس.

اعتراف القاتل أضاع فرصة أي تخفيف للحكم

وأضاف «حسب الله» أن القاتل اعترف أمام المحكمة الموقرة بسابق تحضيره للجريمة ونيته على ما أقدم عليه بل وأعاد تمثيلها كما ارتكبها، فبهذا الاعتراف أضاع أي فرصة لتخفيف للحكم، وأنه أيا كان محتوى الهاتف فهذا ليس مبررا أو عذرًا لاستباحة دماء الناس، فالقاتل ارتكب هذه الجريمة في وضح النهار مع التعمد والإصرار، وبهذا يكون أضاع أي دليل مخفف للعقوبة.

وكان المتهم محمد عادل طالب عقب قرار المحكمة بإلاعدام شنقًا بتفريغ الهاتف المحمول الخاص به، مشيرًا إلى أن المحمول يوجد به عدد من الصور الخاصة التي تجمع بينه وبين الطالبة نيرة أشرف، طالبة جامعة المنصورة.

واقعة مقتل الطالبة نيرة أشرف

وتعود أحداث الواقعة إلى يوم الاثنين الموافق 20 يونيو الماضي، بعدما أقدم محمد عادل، الطالب بكلية الآداب جامعة المنصورة، على قتل زميلته نيرة أشرف بعد أن وجه لها طعنات في جسدها ونحر رقبتها من الخلف، وعلى أثر تلك الجريمة البشعة أصدرت محكمة جنايات المنصورة حكمها بالإعدام شنقًا للجاني بعد أن سبق لها وأحالت أوراقه إلى فضيلة مفتي الجمهورية للأخذ برأيه الشرعي في إعدام القاتل.