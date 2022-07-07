قانونيون يكشفون مفاجأة بشأن حضور دفاع نيرة أشرف أمام محكمة النقض

عقب خروج مرتضى منصور وإعلانه بأنه سيتطوع بالدفاع عن الطالبة نيرة أشرف والتي قتلت غدرا على يد زميلها بنفس الكلية محمد عادل، وذلك أمام سور جامعة المنصورة.

سألت «الوطن» عددًا من كبار المحامين عن قانونية حضور دفاع عن نيرة أشرف أمام محكمة النقض بعد صدور حكم بإعدام المتهم أمس، فكانت إجاباتهم كالتالي:

المستشار بهاء أبو شقة

قال المستشار بهاء أبو شقة بأن الحضور أمام محكمة النقض للمتهم ودفاعه فقط، وذلك خلال الجلسة التي تحددها محكمة النقض للنظر في الطعن المقدم من المتهم ودفاعه، ولذلك لا حضور لمحامي المجني عليها نيرة أشرف أمام محكمة النقض، بل له حضور أمام المحكمة المدنية لمباشرة الدعوى المدنية، وذلك بعد حكم محكمة جنايات المنصورة بإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية.

المحامي الدكتور محمد حمودة

قال المحامي الدكتور محمد حمودة بأنه فور صدور حكم محكمة جنايات المنصورة بالأمس بإعدام محمد عادل المتهم بقتل الطالبة نيرة، وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية، تصبح الإجراءات القانونية القادمة هي للمتهم فقط ودفاعه، حيث يتم الطعن على الحكم من قبل المتهم داخل محبسه ثم يتقدم محاميه بمذكرة بأسباب الطعن وذلك خلال 60 يوما من يوم صدور الحكم، وتحدد محكمة النقض جلسة لنظر الطعن وخلال تلك الجلسة يحضر المتهم ومحاميه فقط ولا حضور قانوني لمحامي المجني عليها، وفي حاله قبول طعن المتهم، يتم تحديد جلسة لإعادة محاكمته، وهنا من حق محامي نيرة أشرف الحضور للادعاء بالحق المدني.

المحامي شعبان سعيد

وقال المحامي شعبان سعيد، بأن الإجراءات القانونية خلال الفترة القادمة في قضية الطالبة نيرة أشرف، هي خاصة بالمتهم محمد عادل فقط، ولا يوجد أي تمثيل لمحامي نيرة أشرف أمام محكمة النقض، موضحا بأن محامي المتهم يقدم مذكرة بعد الطعن على الحكم من قبل المتهم وذلك خلال 60 يوما من النطق بالحكم.

وأشار «سعيد» إلى أن المتهم ينتظر تحديد جلسة من قبل محكمة النقض للنظر في الطعن، ويوم الجلسة يحضر المتهم من محبسه ويحضر محاميه وتنظر محكمة النقض طعن المتهم، فإذا تم قبول الطعن شكلا ورفضة موضوعا يصبح الحكم نهائي وبات وواجب التنفيذ، واذا قبل نقض المتهم شكلا وموضوعا، يتم تحديد جلسة لإعادة محاكمة المتهم، وهنا يصبح لمحامي نيرة أشرف الحضور للادعاء بالحق المدني، وأوضح المحامي شعبان سعيد بأن نيرة أشرف في المرحله القادمة لا تحتاج لمحامي للادعاء بالحق المدني بل تحتاج من المحامي «تعاطفه».