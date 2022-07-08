هيثم دبور عن الجزء الثاني من «وقفة رجالة»: صعب ونواجه تحديات

كشف الكاتب والسيناريست هيثم دبور، أنه يعمل على الجزء الثاني من فيلم «وقفة رجالة»، ولكنه يواجه تحدٍ مع فريق العمل بعد النجاح الذي حققه الجزء الأول من الفيلم، سواء على مستوى ردود الأفعال الإيجابية والإشادات النقدية أو على مستوى الإيرادات التى وصلت إلى رقم قياسي في المملكة العربية السعودية.

وقال «دبور» في تصريحات لـ«الوطن»: «نعمل على الفيلم بتأنٍ لأننا نريد تقديم موضوع إنساني وخفيف مثل الجزء الأول، ومعانا نفس أبطال الجزء الأول، وشريف دسوقي موجود معانا، والسيناريو مازال في مراحل الكتابة والتطوير، ونحاول الوصول لأفضل فكرة ممكنة يظهر بها الأصدقاء الأربعة معا مرة أخرى».

«دبور»: الفيلم لمس الناس

وتابع مؤلف «وقفة رجالة»: «الفيلم نجح لأنه لمس الناس، ولمس فكرة الصداقة بشكل مختلف، وبالتالي تقديم الجزء الثاني أصعب على كل المستويات، من بينها الكتابة، والجمهور يعرف الشخصيات ويرتبط بهم، وبالتالي كيف ستطور الشخصيات هو سؤال مهم، لأن تقديم نفس الشخصيات في نفس القوالب يجعلها أقرب إلى مساحة السيت كوم».

«دبور»: العمل استغرق 3 سنوات

وأوضح «دبور» أن فيلم «وقفة رجالة» في البداية واجه عددًا من الصعوبات ليخرج للنور، إذ استغرق 3 سنوات لتنفيذه خاصة أن الأحداث تدور حول 4 أشخاص متقدمين في العمر، واستغرق وقتًا طويلًا في العثور على شركاء في الإنتاج، وتزامن طرحه في دور العرض السينمائي مع جائحة كورونا، ولم يتوقع أن يحقق الإيرادات التي حققها، خاصة أن الفيلم لم تكن له حملة دعائية كبيرة.

متابعًا: «أول أسبوع في السينما الفيلم حقق مليون ونص جنيه، وتوقعنا أنه لن يكمل، في الأسبوع الثاني حقق 3 ملايين جنيه، وفي الأسبوع الثالث 5 ملايين جنيه وبدأت إيراداته ترتفع».