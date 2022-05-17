أحمد حلمي يكشف عن طريقة اختيار أفكار أفلامه.. ويعلق على تعاونه مع هيثم دبور

علق الفنان أحمد حلمي على تعاونه في فيلمه الجديد «واحد تاني» مع السيناريست هيثم دبور قائلا «هيثم أعرفه من فترة وكنا دايمًا بنتبادل الآراء، وكان بيبعت لي حاجات هو كاتبها أقراها وهو مش كاتبها ليا، وأقوله رأيي فيها وكان بيعجبني قوي طريقة تفكيره وكتاباته».

وأضاف حلمي خلال حواره مع راديو اينرجي، أن هيثم ليس فقط سيناريست لكن بدايته كانت كصحفي، وهو رجل روائي، ورواياته لها طعم خاص.

فقدان الشغف

وأشار أحمد حلمي أنه لم يقصد الرجوع لأفلام الكوميديا، موضحا أن الموضوع هو الذي فرض نفسه، وقد يحدد أحيانا خطواته المقبلة سواء كوميدية أو غير كوميدي أو يبحث عن موضوع معين، قائلا «أحيانًا بكون عايز أتكلم عن موضوع معين والمشاريع بتاعتي بتبدأ كده، وفي فيلم واحد تاني كنت بتكلم عن إحنا ليه بنفقد الشغف بعد شوية، وزي ما بيقولوا فيه أفلام بتبقى شبه مخرجينها، وبرضه الأفلام بتبقى شبه ممثلينها أو بتعبر عنهم وأنا بتكلم عن نفسي شخصيًا».

تجربة شخصية

وأكد حلمي أنه فقد الشغف «بتبقى تجارب شخصية وبقعد أشوف نفسي وأنا ليه حاسس إني فقدت الشغف، ولما بحس أن المشكلة دي شخصية ولا عامة، إذا كانت عامة بقرر اعمل فيلم للجمهور، والحقيقة لقيت فيه ناس كتير قوي قوي عندها الأزمة دي، أزمة الكنبة، أنه بيحب يقعد على الكنبة مع أن نفسه يكون نشيط قوي وبعدين ينزل على مفيش ومن هنا جت الفكرة».