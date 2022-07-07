وزيرة التجارة: أنشأنا 4313 مصنعا جديدا بـ10 مليارات جنيه

قالت الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إنّ الوزارة انشأت 13 مجمعا صناعيا في 12 محافظة بتكلفة استثمارية 10 مليارات جنيه،، تضم 4313 مصنعا صغيرا متوسطا، بمساحات تبدأ من 48 مترا حتى 800 متر، موضحة أنّ أي مستثمر صغير أو متوسط يرغب في أي عدد من الوحدات فهو مصرح له، عكس ماكان محددا من قبل بـ4 وحدات فقط، بهدف توفير فرص عمل ومناسبة التوسعات لنشاطه الصناعي.

10 مجمعات صناعية في الصعيد

وأضافت جامع، خلال كلمتها في مؤتمر صحفي، أنّ هناك 10 مجمعات صناعية أُنشئت في محافظات الصعيد و3 في الوجه البحري، موضحة أنّ نسب الإشغالات مرتفعة في مجمعات بني سويف ومرغم، وتتم المتابعة الفورية للتشغيل.

وأشارت وزيرة التجارة والصناعة، إلى أنّ كراسة الشروط كانت بـ2500 جنيه، وكان هناك بندا للتكاليف مقابل التظلم، شكل حزمة من المصروفات التي كانت تعيق المصنع عن التقدم للحصول على الوحدات، وبناء عليه تم إلغاء هذا البند.

تخفيض القيمة الإيجارية

وتابعت جامع، أنّه جرى تخفيض القيمة الإيجارية، والالتزام بوجود سجل تجاري، موضحة أنّ أي مستثمر لديه الجدية، نعطيه المهلة لمدة 3 اشهر لإنهاء مستنداته، كما أوضحت أنّ المدة الإيجارية كانت 5 سنوات وجرى رفعها إلى 10 سنوات.

وأكدت وزيرة التجارة والصناعة، أنّ الوزارة تتيح لأصحاب المشروعات، جميع الإمكانيات اللازمة للإنتاج وتوفير فرص عمل للشباب، مشددة على أنّ الحكومة بشكل عام تهدف إلى التنمية الصناعية، لأنه هو المجال الأساسي في الوقت الحالي، للحصول على منتج محلي صنع في مصر بجودة عالية نباهي بها أمام الدول ونرفع به معدل الصادرات.