3 نصائح ذهبية لاستثمار «العيدية».. أبرزها الشهادة البنكية

ينتظر الكثيرين الأعياد للاحتفال بها وسط الأهل والأصدقاء باعتبارها مناسبة سنوية، ومع اقتراب عيد الأضحى المبارك يفكر الأفراد في استغلال العيدية التي يحصلون عليها واستثمارها على حسب المبلغ الذي يحصلون عليه كعيدية من أقاربهم.

هناك العديد من الأشخاص الذين يحصلون على العيدية، يفكرون في استثمارها بدلاً من شراء الهدايا أو التنزة بها، ويبحث هؤلاء الأفراد عن اوعية ادخارية لاستثمار العيدية بها والحصول على عائد مادي مضمون.

وترصد «الوطن» من خلال هذه السطور 3 نصائح ذهبية لاستثمار «العيدية» وتعزيز ثقافة الادخار والاستثمار لدى النشء، وفقًا للخبير الاقتصادي، عبدالمنعم السيد.

النصيحة الأولى: شهادات الادخار

تقدم البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري، العديد من أنواع شهادات الادخار للعملاء بعوائد مختلفة، وتختلف دورية صرف العائد حسب سياسة البنك.

طرق صرف العائد على الشهادات

تتيح البنوك عوائد مختلفة للشهادات التي تصدرها، فهناك عوائد شهرية وربع سنوية ونصف سنوية، بالإضافة إلى عوائد تصرف كل عام.

النصيحة الثانية: الودائع البنكية

أيضًا من بين الفرص الاستثمارية التي يمكن استثمار مدخراتك النقدية بها هي الودائع البنكية، التى توفر لك إيداع مبلغ من المال كوديعة خلال فترة زمنية معينة، وعائد مضمون.

النصيحة الثالثة: الحسابات البنكية

من بين الفرص الاستثمارية الأخرى التي يمكن الاستفادة منها هي الحسابات البنكية التي تقدمها البنوك، وهناك أنواع مختلفة من الحسابات البنكية، وتتيح البنوك لجميع الفئات العمرية فتح حساب بنكي بعائد.

كان البنك المركزي المصري قد قرر في اجتماع لجنة السياسة النقدية الأخير في 23 يونيو 2022، بالإبقاء على أسعار الفائدة للإيداع والإقراض، وسعر العملية الرئيسية عند المستويات الحالية دون تغيير، لتظل عند 11.25 و12.25 و11.75%، على التوالي.

وفي مارس الماضي قرر البنك المركزي زيادة أسعار الفائدة للإيداع والإقراض بمقدار 200 نقطة أساس خلال اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية.