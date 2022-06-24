تجتمع البنوك المصرية الأحد المقبل، للبت في موقف أسعار الفائدة على شهادات الادخار أو الاستثمار أو أسعار العائد على الودائع سواء بالعملة المحلية أو الأجنبية بعد قرار لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، تثبيت أسعار الفائدة في اجتماع اليوم الخميس الموافق 23 يونيو.

وترصد «الوطن» أعلى عائد على شهادات الادخار في 5 بنوك بعد قرار البنك المركزي تثبيت الفائدة:

1- الشهادة البلاتينية البنك الأهلي المصري

- يبلغ العائد على الشهادة البلاتينية من البنك الأهلي المصري 18%

- الحد الأدنى لإصدار الشهادة ألف جنيه ومضاعفتها

- الشهادة بالجنيه المصري

- صرف العائد شهرياً

- مدة الشهادة سنة اعتباراً من يوم العمل الثاني للشراء

2- شهادة طلعت حرب بنك مصر

- يبلغ العائد على شهادة طلعت حرب بنك مصر 18%

- الحد الأدنى لإصدار شهادة طلعت حرب بنك مصر 1000 جنيه ومضاعفتها

- الشهادة بالجنيه المصري

- صرف العائد شهرياً

- مدة الشهادة سنة اعتباراً من يوم العمل الثاني للشراء

3- الشهادة الرباعية Premium البنك التجاري الدولي CIB

- يبلغ العائد على الشهادة الرباعية Premium البنك التجاري الدولي CIB العائد 14%

- مدتها 4 سنوات

- الحد الأدنى للشراء 100 ألف جنيه ومضاعفاتها

- صرف العائد شهريا

4- الشهادة الثلاثية بنك HSBC

- يبلغ العائد على الشهادة الثلاثية بنك HSBC 13.5%

- مدتها الشهادة الثلاثية بنك HSBC %13.5 تصل إلى 3 سنوات

- معفاة من الضريبة

- صرف العائد شهريًا وإضافته إلى الحساب الخاص بالعميل

5- الشهادة الرباعية بنك الإمارات دبي الوطني

-عائد ثابت من 11% إلى 13%

- صرف العائد شهريا

- الحد الأدنى لإصدار الشهادة 100 ألف جنيه وبدون حد أقصى

قررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري في اجتماعها اليوم الخميس الماضي 23 يونيو 2022، تثبيت سعري عائدي الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 11.25%، و12.25%، و11.75%، على الترتيب، كما تم تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 11.75%.